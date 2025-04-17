原标题：第二届全国大学生职业规划大赛总决赛开赛

16日，第二届全国大学生职业规划大赛总决赛在湖南省长沙市开赛。本届大赛由教育部、湖南省人民政府共同主办，以“筑梦青春志在四方，规划启航职引未来”为主题，将努力成为强化生涯教育的大课堂、促进人才供需对接的大平台、服务毕业生就业的大市场。大赛旨在展示大学生多样化的学业职业规划与行动，唤醒更多在校大学生增强生涯规划意识，明确未来职业方向，为就业提早做好充分准备。

本届大赛采用校赛、省赛、全国总决赛三级赛制，累计报名学生1507万人，覆盖高校2763所。校赛、省赛分别由各高校、各地负责组织，自主确定参赛名额、分组设置、比赛环节、评审方式和奖项设置。各地完成省赛选拔后，择优推荐全国总决赛参赛选手。总决赛将持续至19日，包括学生成长赛道和就业赛道，成长赛道设高教组和职教组，主要面向中低年级在校学生；就业赛道设高教本科生组、高教研究生组和职教组，面向即将面临毕业的高年级在校生。此外，总决赛期间将举办“湘江宣言”就业育人主题活动、大学生就业创业课程教学交流展示活动、专场招聘会暨“千校万企”供需对接会等系列活动。（记者王轩尧）

(责编：李昉、郝孟佳)