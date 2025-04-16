人民网北京4月16日电 （记者李依环）教育部今天召开新闻发布会，发布教育部等九部门《关于加快推进教育数字化的意见》（下称《意见》）。教育部科学技术与信息化司司长周大旺会上表示，要建好国家教育大数据中心，加快建设国家数字大学，为学习者提供全方位、全周期的教育服务。

周大旺表示，教育数字化是当代发展的必然趋势，它不仅是教育领域的一场技术革命，更是教育理念、教学模式、教育治理等方面的深刻变革。随着信息技术的飞速发展，数字化为教育带来了前所未有的机遇，让优质教育资源能够更加公平惠及每一个学习者，为个性化学习、精准教学提供了可能，也为办好人民满意的教育奠定了基础。

《意见》明确，面向数字经济和未来产业发展，优化高等教育学科专业设置，超前布局数字领域学科专业，一体化推进人才培养、科技创新、技术研发和成果转化。面向先进制造业和现代服务业数字转型需要，动态调整职业教育专业，赋能产教深度融合。以人工智能技术推动科研范式变革，提高科研组织效率，提高成果转化效率，衍生学科增长点，助力建设一批新兴学科、交叉学科。

在推动课程、教材、教学数字化变革方面，《意见》提出，要完善知识图谱，构建能力图谱，深化教育大模型应用，推动课程体系、教材体系、教学体系智能化升级，将人工智能技术融入教育教学全要素全过程，推动科技教育和人文教育融合。

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