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国科大今年本科招生新增7省市 新生全部进入贯通培养体系

2025年04月16日09:34 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月16日电 近日，记者从中国科学院大学获悉，今年该校本科招生范围扩大，将在北京、江苏、浙江等招生省份的基础上增加河北、天津、黑龙江、吉林、山西、江西、广东7个省市，预计招收本科生550名左右，包含招收内地西藏高中班和内地新疆高中班8名。

根据学校今年的招生计划，北京、江苏、浙江、山东、陕西、湖南和四川等7个省市将实行综合评价选拔（提前批次）与普通高考（一批次）并行的方式；河南、云南、辽宁、湖北、福建、甘肃、河北、天津、黑龙江、吉林、山西、江西、广东等13个省将实行普通高考的方式录取。陕西、四川、河南、湖南、云南、湖北等6省招收国家面向农村和脱贫地区专项招生计划30名左右。

据国科大相关负责人介绍，国科大实施贯通培养模式，2025年录取的本科生，全部进入贯通培养体系。贯通培养专项分为两个阶段，学生可根据自己的学习节奏有一定的弹性安排。第一阶段（第1-3学年），主要修读本科的公共课、专业必修课和部分贯通课程；第二阶段（第4-8学年）主要修读研究生所需的贯通课程、跨学科课程、研讨课程，参加前沿讲座等，通过博士生资格测试后，进入博士论文研究阶段；学生还可根据科研进展需要，再选修少量高阶课程，完成博士学位论文。完成第一阶段课程后，学生达到本科毕业的要求，就可以退出贯通培养体系，选择传统的本科毕业渠道。（郝孟佳、实习生曲家谊）

(责编：李依环、熊旭)

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