人民网北京3月28日电 （记者王鑫）一场聚焦马克思主义理论学科与思想政治教育创新发展的学术交流活动27日在西华大学举办。武汉大学原党委副书记骆郁廷、中国人民大学马克思主义学院教授冯秀军、中央财经大学原党委书记胡树祥受邀作专题报告。西华大学党委书记靳敏主持报告会。

马克思主义理论学科与思想政治教育创新发展学术报告会27日在西华大学举办。西华大学供图

骆郁廷提出，学科发展需立足中国实践，坚持守正创新，既要夯实马克思主义理论根基，又要强化现实关怀，构建协同发展的学科体系、学术体系和话语体系是新时代马克思主义理论学科突破的关键。冯秀军在报告中提出，打造一支政治强、情怀深、思维新、视野广的思政教师队伍，是突破教学瓶颈、提升新时代思政课育人实效的核心抓手。胡树祥深入剖析技术变革、社会转型与教育规律交织下的网络思政发展逻辑，并预判网络思政教育将呈现技术赋能、跨界融合、精准育人的新图景。

与会师生表示，将以此次活动为契机，深化马克思主义学科内涵建设，探索思政教育创新发展路径，为培养堪当民族复兴大任的时代新人贡献智慧与力量。

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