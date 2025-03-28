人民网北京3月28日电 （记者郝孟佳）近日，吉林省普通高校光电产业类毕业生就业洽谈会暨长春理工大学2025届毕业生春季双选会举行。

吉林省普通高校光电产业类毕业生就业洽谈会暨长春理工大学2025届毕业生春季双选会。学校供图

记者了解到，本次洽谈会吸引了来自省内外的256家用人单位参会，累计为毕业生们提供覆盖光电、机械、通信等多个领域的就业岗位2万余个，面向本科到博士各学历层次人才，充分满足毕业生就业需求。

学校在洽谈会现场设置了“AI赋能就业专区”，通过AI技术为毕业生提供涵盖个性化简历优化、沉浸式AI模拟面试体验、专业求职疑难解答、证件照快速制作等一站式服务。

学校还设置了“政策宣传专区”，组织工作人员为学生们解读高校毕业生就业创业政策，并发放相关宣传资料。

现场共有1984名毕业生到会应聘，参会企业现场收到求职简历9328份，初步达成就业意向1156人次。

据悉，本次活动由吉林省教育厅主办，长春理工大学、吉林省高等学校毕业生就业指导中心及吉林省大学生就业创业协会共同承办。

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