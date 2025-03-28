人民网北京3月28日电 （记者李依环）教育部办公厅近日印发通知，部署开展2025年义务教育阳光招生专项行动。专项行动进一步整治“暗箱操作”和“掐尖招生”行为，严格管控试点实验项目等特定类型招生，严肃查处招生入学环节不正之风和腐败问题，持续提高义务教育招生入学工作规范化、科学化、制度化水平。

通知要求，严格落实免试入学要求。义务教育学校不得通过文化课考试、测试等方式选拔学生。入学后实行均衡编班，不得设立或变相设立重点班、快慢班。严禁以“校园开放日”等名义进行违规招生宣传或考察学生、家长。

通知提出，严格管控特定类型招生。各类人才培养改革试点实验项目以及外语、体育、艺术等特定类型招生全面实行省级审核制度，开展招生项目评估，建立招生项目台账，从严控制学校数量、招生规模，严格规范招生范围和程序。

通知还强调落实“教育入学一件事”。完善本地义务教育招生入学工作指引，进一步优化入学流程、精简证明材料。以数字化赋能招生入学工作，加快实现报名、材料审核、录取“线上一网通办”。提升线下办理服务水平，推进“线下只进一门”。

通知部署，教育部于4月至9月在中国教育督导微信公众平台设立“义务教育违规招生问题”专栏，各级教育行政部门要畅通举报投诉受理渠道，县级教育行政部门要设立专门的招生入学热线并主动公开。各地要严肃招生纪律，会同纪检监察等部门加强招生过程监管，加大违规行为查处力度。

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