人民网北京3月28日电 未成年学生保护工作事关青少年健康成长。近日，江苏师范大学数字化欺凌防治实验室发布《中学校园欺凌风险预警监测报告(2024)》（下称报告）。报告采用 《校园欺凌风险预警量表》作为核心工具，招募我国东部、中部地区以及直辖市中学生作为调查对象。

报告提出，采用科学方法对未来爆发校园欺凌的风险进行预警监测，是地方行政部门与中学落实校园欺凌预防工作的重要举措。调查显示，35.1%的中学生存在不同程度的校园欺凌行为风险，但总人群中具有极高危校园欺凌风险人数比例极低。报告还分析了不同区域、学段在校园欺凌风险因素及总分上的特点与差异。

报告认为，社交问题、品行问题与先前疑似欺凌经历（疑似曾欺凌过他人）、消极家庭关系、消极同伴关系与消极社会规范，是促使中学生表现出校园欺凌行为的六大关键风险性因素。其中，社交问题作为中学生在社交方面存在的技巧与能力偏差程度，在六大关键风险性因素中相对平均数值最高。

针对未来校园欺凌预防工作，报告建议：一是未来应组织建立区域校园欺凌风险预警监测与分级预防机制；二是采用系统观指导校园欺凌预防，干预多重风险性因素以从源头降低欺凌发生率；三是积极利用高校科研机构与企业的科技力量，探索基于数智化的降本增效路径。（李依环、实习生曲家谊）

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