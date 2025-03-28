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AI邂逅生命科学奥秘 东华大学跨学科课堂点燃创新火花

2025年03月28日10:42 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月28日电 戴上乳胶手套，指尖轻触测序仪，荧幕上的基因序列如星河般闪烁——这是东华大学“AI+生物医药”超级兴趣课的课堂场景。不久前，这门打破学科“次元壁”的课程正式开讲，30名跨专业学生化身“科学探险家”，在AI与生命科学的碰撞中探索前沿科技。

“个体基因解密实验”预实验课堂。东华大学供图

“个体基因解密实验”预实验课堂。东华大学供图

从AI在药物研发、分子设计、基因解密等理论层面的创新实践，到单细胞测序、智能纳米颗粒等尖端技术的探索应用……该课程内容总共10讲，主要是关于AI在生物医药领域的多维度前沿应用，旨在将高深科技化为可触可感的真实场景，带领学生“零距离”领略科学之美。课程面向东华大学所有专业学生开放，由高校学者与行业专家联合讲授。

“作为一名非生物学科背景学生，我几乎是零基础踏入这门超级兴趣课。课程深入浅出地展现了AI在药物研发、疾病诊断、生物信息分析中的广阔应用前景，为我打开了新世界的大门。”该校化学与化工学院2023级本科生陈顾伟告诉记者。

课程负责人、生物与医学工程学院副院长陈婷介绍，该课程整合AI技术与生物学科优势，构建“真实案例教学+医工交叉思维”培养模式。学生通过AI药物研发模拟、疾病诊断模型构建等实践，不仅激发科研热情，更锤炼解决复杂工程问题的能力，为冲击重大科学难题筑基。

据悉，该课程是东华大学深入推进深化产教融合工作的缩影，将作为学校“AI+生命健康”微专业的先导课，逐步形成“基础理论-核心技术-行业应用”全链条培养体系，打造跨学科育人新高地。（李依环、刘远康、赵晖）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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