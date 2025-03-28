人民网北京3月28日电 （记者李依环）近日，“中国科技与产业整合研究中心”启航暨“北鲲青年科学家奖”发布仪式在北京举行。来自清华大学、北京大学、中国科学技术大学、山东大学等院校的院士、专家、行业代表现场参加活动。

活动现场。山东大学供图

记者了解到，中国科技与产业整合研究中心是立足科技强国战略与创新驱动发展全局的高端智库及协同创新平台，由山东大学与企业联合共建，旨在锚定新质生产力培育、全球产业链重构、绿色低碳转型等前沿领域，推动研究成果向政策制定、技术转化与资本赋能高效落地，致力于成为国家战略与产业变革的智慧引擎。

山东大学党委书记任友群表示，研究中心成立及北鲲青年科学奖发布是山东大学积极践行国家重大战略需求的重要举措，彰显了学校以科技创新引领产业升级、以人才培育服务强国建设的坚定决心。学校将进一步锚定国家战略需求，聚焦产业发展前沿，携手各界加强科技创新资源的有效整合，持续推动教育、科技、人才与产业深度融合，共同壮大国家战略科技力量，凝聚起发展新质生产力的强大合力，为服务国家重大战略需求和区域经济高质量发展贡献力量。

山东省滨州市委书记宋永祥表示，希望中国科技与产业整合研究中心奋力开启产业创新、赋能发展新征程，让更多新技术、新成果、新项目在滨州落地转化；广大青年科技人才聚力开启产才共兴、城才共荣新未来，与滨州双向奔赴、相互成就。滨州市委、市政府将持续为企业服好务、为院校服好务，全力为科技创新和产业发展保驾护航。

会上，中国科学院院士、中国科学技术大学原校长包信和，中国科学院院士、兰州大学原校长严纯华，中国科学院院士、中国科学院上海有机化学研究所研究员马大为，中国工程院院士、重庆市科学技术协会主席潘复生围绕“中国科技与产业整合研究”等话题发表主旨演讲。

当天，北鲲青年科学家奖同期发布。该奖项由山东大学与企业共同发起设立，聚焦高端化工、新材料、新能源、生物医药、高端装备制造、人工智能等领域，旨在培育具有颠覆性创新能力的青年科学家，构建科技赋能产业发展的生态体系。

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