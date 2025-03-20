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北京市朝阳区开展大中小学“接力培养 接续成长”交流活动

2025年03月20日11:27 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月20日电 18日，北京市朝阳区大中小学“接力培养 接续成长”交流活动举办。

北京市朝阳区委教育工委副书记陈先豹指出，此次交流展示活动是朝阳区推进大中小学思政教育一体化建设、总结拔尖创新人才培养策略的创新实践。朝阳区将不断创新思政教育模式和内容，为学生提供更加多元化的学习体验和实践活动，为大中小学思政教育一体化工作高质量发展贡献朝阳智慧。

本次活动邀请陈经纶中学的优秀毕业生郭傲然和张建以，为大家讲述成长故事。郭傲然是陈经纶中学2024届毕业生，现就读于浙江大学。张健以是陈经纶中学2022届毕业生，现就读于清华大学。他们分别以“在人生的旷野上自由奔跑”“以延续性的视角回看断裂的时间”为题，分享了自己在学习和成长过程中的感悟。

在主题沙龙环节，两位毕业生和在不同学段教导过他们的老师们围绕不同成长阶段分享交流，教师们结合郭傲然和张健以的成长故事，深入剖析他们在不同成长阶段的学习特点、行为方式、思维方法，分享学校和教师针对性的育人理念与教育举措。（郝孟佳、实习生曲家谊）

(责编：李昉、熊旭)

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