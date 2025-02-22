打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

教育部部署2025年普通高校招生工作

2025年02月22日05:51 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京2月21日电  （记者丁雅诵）记者从教育部获悉：为做好2025年普通高校招生工作，教育部近日发出通知，要求进一步深化高考改革，加强规范管理，确保考试招生工作安全平稳有序。

　　通知提出，加大招生计划宏观调控力度。要强化责任担当，认真落实优质本科扩容工作。以科技发展、国家战略需求为牵引，综合考虑高校办学质量和毕业生就业状况，进一步优化学科专业布局和招生计划安排。

　　通知明确，各地要认真落实符合条件的随迁子女在流入地参加高考政策，结合户籍制度改革以及居住证制度实施情况，进一步简化非本省户籍就业人员随迁子女的报考程序、材料，为考生报考提供便利。要严厉打击“高考移民”，压实高中阶段学校责任，严格规范学籍管理，严查空挂学籍、人籍分离、虚假学籍等违规情况。

　　此外，要持续深化考试招生改革。稳步推进高考综合改革，全力做好第五批改革省份新高考落地各项工作。完善拔尖创新人才选拔监督机制，统筹实施强基计划、少年班、英才班、保送生等各类拔尖创新人才选育试点项目，建立健全选拔、培养、评价一体化机制。相关高校要进一步优化考核评价办法，探索采取多维度评价方式，选拔具有创新潜质的优秀学生。要遵循拔尖创新人才成长规律，加大资源统筹和部门协同力度，进一步完善培养方案。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月22日 05 版）

(责编：白宇、卫嘉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部