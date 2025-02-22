本报北京2月21日电 （记者丁雅诵）记者从教育部获悉：为做好2025年普通高校招生工作，教育部近日发出通知，要求进一步深化高考改革，加强规范管理，确保考试招生工作安全平稳有序。

通知提出，加大招生计划宏观调控力度。要强化责任担当，认真落实优质本科扩容工作。以科技发展、国家战略需求为牵引，综合考虑高校办学质量和毕业生就业状况，进一步优化学科专业布局和招生计划安排。

通知明确，各地要认真落实符合条件的随迁子女在流入地参加高考政策，结合户籍制度改革以及居住证制度实施情况，进一步简化非本省户籍就业人员随迁子女的报考程序、材料，为考生报考提供便利。要严厉打击“高考移民”，压实高中阶段学校责任，严格规范学籍管理，严查空挂学籍、人籍分离、虚假学籍等违规情况。

此外，要持续深化考试招生改革。稳步推进高考综合改革，全力做好第五批改革省份新高考落地各项工作。完善拔尖创新人才选拔监督机制，统筹实施强基计划、少年班、英才班、保送生等各类拔尖创新人才选育试点项目，建立健全选拔、培养、评价一体化机制。相关高校要进一步优化考核评价办法，探索采取多维度评价方式，选拔具有创新潜质的优秀学生。要遵循拔尖创新人才成长规律，加大资源统筹和部门协同力度，进一步完善培养方案。

《 人民日报 》（ 2025年02月22日 05 版）

(责编：白宇、卫嘉)