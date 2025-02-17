打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

做到这些，顺利开启新学期

2025年02月17日08:24 | 来源：光明日报
小字号

原标题：做到这些，顺利开启新学期

2月16日，宁夏银川市兴庆区实验二小学生走进校园。新华社记者 王鹏摄

2月16日，宁夏银川市兴庆区实验二小学生走进校园。新华社记者 王鹏摄

新学期开学，不少孩子仍沉浸在寒假中无法“收心”，甚至出现了抵触或焦虑的情绪。如何应对“开学综合征”？日前，国家卫健委举行新闻发布会，多位专家为孩子与家长们支招儿。

大脑在适应了自由、放松的状态后，面对规律化校园生活时，负责调控情绪的前额叶皮层需要重新适应。“这是从生理层面作出的反应，而从心理、社会层面来说，学习和社交的隐性压力也会给孩子带来一定影响。比如，孩子担心新学期的学习任务，或者有社交压力，一些寄宿的孩子可能还会面临与家人分别时的心理不适等。”首都医科大学附属北京儿童医院主任医师崔永华说。

如何解决？崔永华建议，孩子们要学会接纳自己的情绪，“有情绪很正常，可以找一个适合自己的方式来放松，如适度运动或者训练。还有一个非常实用的方法，就是主动社交，开学后积极参加班级活动，和同学分享假期的愉快经历”。

上海市精神卫生中心主任医师乔颖还建议，可以通过一些训练来放松心情，“比如找一个安静舒适的环境深呼吸，用鼻子慢慢吸气，用嘴巴慢慢吐气，去感受腹部的收缩和全身肌肉的放松”。她提醒，在做呼吸训练的时候，需要持之以恒，每次做的时候尽可能保持呼吸的节奏，这样会有意想不到的收获。

“学习困难”“厌学拒学”……如果孩子出现类似症状，是精神心理方面有问题吗？

“应理性看待这个问题，既要警惕潜在的精神心理健康问题，也不要将儿童与青少年的发展性问题过度医学化。”中南大学湘雅二医院主任医师吴仁容强调。她介绍，有些孩子是发展性问题所致，比如青春期的情绪波动、短期动力不足导致的学习困难，这可以通过优化家庭氛围、改善学习环境等方式来缓解。“建议家长用轻松对话代替催促、唠叨与埋怨，合理安排业余活动，与孩子商定学习计划，激发内在的学习动力。”

如果孩子长期表现出学习困难、旷课逃学，甚至因此休学，家长就要给予足够重视，及时就医，由专业医师评估是否存在潜在的精神心理问题。吴仁容指出，一些医院开设的学习困难与厌学门诊，整合了儿童精神科、心理学、教育学等多个学科领域的专业资源，能帮助家长和孩子找出问题的根源，并提供针对性的治疗和干预。

青少年出现心理问题时，往往会感到无助和迷茫，这时可以求助哪些专业的治疗途径和资源呢？

崔永华告诉记者，我国目前正推进全国统一心理援助热线“12356”的应用，北京、上海、浙江等18个省份已经开通，其他省份也在有序开通中。

除了专业的帮助，家长为孩子提供情感支持也非常重要。崔永华强调，父母要通过实际行动向孩子表达爱和关注，增强他们的安全感；同时，鼓励孩子参与社交和志愿活动，帮助他们建立社会支持网络，结识一些兴趣相投的朋友。

在互联网时代，电脑、智能手机等电子设备已成为青少年生活中不可或缺的工具。社交媒体给青少年的学习与生活带来何种影响？社会各界对此褒贬不一。

吴仁容认为，社交媒体对青少年有很多积极的影响，是他们建立社交关系的有效平台，但是也存在一些潜在的心理健康风险。吴仁容建议，要引导青少年正确使用社交媒体。“家长应该帮助孩子区分真假和明辨是非。例如，定期召开‘家庭数字健康交流会’，畅谈网络体验，提升青少年识别虚假信息和网络暴力的能力。此外，还要引导孩子养成正确使用社交媒体的习惯，避免过度沉迷。家长可以和孩子提前约定好日常使用时间和时长，并借助控制软件过滤不良内容。”

（记者 金振娅 通讯员 张澄澄）

(责编：李昉、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部