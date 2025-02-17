原标题：做到这些，顺利开启新学期

2月16日，宁夏银川市兴庆区实验二小学生走进校园。新华社记者 王鹏摄

新学期开学，不少孩子仍沉浸在寒假中无法“收心”，甚至出现了抵触或焦虑的情绪。如何应对“开学综合征”？日前，国家卫健委举行新闻发布会，多位专家为孩子与家长们支招儿。

大脑在适应了自由、放松的状态后，面对规律化校园生活时，负责调控情绪的前额叶皮层需要重新适应。“这是从生理层面作出的反应，而从心理、社会层面来说，学习和社交的隐性压力也会给孩子带来一定影响。比如，孩子担心新学期的学习任务，或者有社交压力，一些寄宿的孩子可能还会面临与家人分别时的心理不适等。”首都医科大学附属北京儿童医院主任医师崔永华说。

如何解决？崔永华建议，孩子们要学会接纳自己的情绪，“有情绪很正常，可以找一个适合自己的方式来放松，如适度运动或者训练。还有一个非常实用的方法，就是主动社交，开学后积极参加班级活动，和同学分享假期的愉快经历”。

上海市精神卫生中心主任医师乔颖还建议，可以通过一些训练来放松心情，“比如找一个安静舒适的环境深呼吸，用鼻子慢慢吸气，用嘴巴慢慢吐气，去感受腹部的收缩和全身肌肉的放松”。她提醒，在做呼吸训练的时候，需要持之以恒，每次做的时候尽可能保持呼吸的节奏，这样会有意想不到的收获。

“学习困难”“厌学拒学”……如果孩子出现类似症状，是精神心理方面有问题吗？

“应理性看待这个问题，既要警惕潜在的精神心理健康问题，也不要将儿童与青少年的发展性问题过度医学化。”中南大学湘雅二医院主任医师吴仁容强调。她介绍，有些孩子是发展性问题所致，比如青春期的情绪波动、短期动力不足导致的学习困难，这可以通过优化家庭氛围、改善学习环境等方式来缓解。“建议家长用轻松对话代替催促、唠叨与埋怨，合理安排业余活动，与孩子商定学习计划，激发内在的学习动力。”

如果孩子长期表现出学习困难、旷课逃学，甚至因此休学，家长就要给予足够重视，及时就医，由专业医师评估是否存在潜在的精神心理问题。吴仁容指出，一些医院开设的学习困难与厌学门诊，整合了儿童精神科、心理学、教育学等多个学科领域的专业资源，能帮助家长和孩子找出问题的根源，并提供针对性的治疗和干预。

青少年出现心理问题时，往往会感到无助和迷茫，这时可以求助哪些专业的治疗途径和资源呢？

崔永华告诉记者，我国目前正推进全国统一心理援助热线“12356”的应用，北京、上海、浙江等18个省份已经开通，其他省份也在有序开通中。

除了专业的帮助，家长为孩子提供情感支持也非常重要。崔永华强调，父母要通过实际行动向孩子表达爱和关注，增强他们的安全感；同时，鼓励孩子参与社交和志愿活动，帮助他们建立社会支持网络，结识一些兴趣相投的朋友。

在互联网时代，电脑、智能手机等电子设备已成为青少年生活中不可或缺的工具。社交媒体给青少年的学习与生活带来何种影响？社会各界对此褒贬不一。

吴仁容认为，社交媒体对青少年有很多积极的影响，是他们建立社交关系的有效平台，但是也存在一些潜在的心理健康风险。吴仁容建议，要引导青少年正确使用社交媒体。“家长应该帮助孩子区分真假和明辨是非。例如，定期召开‘家庭数字健康交流会’，畅谈网络体验，提升青少年识别虚假信息和网络暴力的能力。此外，还要引导孩子养成正确使用社交媒体的习惯，避免过度沉迷。家长可以和孩子提前约定好日常使用时间和时长，并借助控制软件过滤不良内容。”

（记者 金振娅 通讯员 张澄澄）

(责编：李昉、郝孟佳)