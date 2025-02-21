原标题：科学家发现中生代蝎化石“龙城热河蝎”

日前，记者从中国科学院南京地质古生物研究所获悉，该所研究员、现代陆地生态系统起源研究团队黄迪颖、博士生宣强等报道了在热河生物群发现的中生代蝎化石——龙城热河蝎，这是热河生物群首次报道的蝎化石，新的发现填补了我国中生代蝎化石的空白。相关研究成果日前在《科学通报》杂志发表。

这块蝎化石之所以被称为“龙城热河蝎”，是因为其来源于热河生物群，种名指示正模标本的存储地属于辽宁省朝阳市龙城区。在此之前，我国仅报道了三块蝎类化石，包括山东山旺中新世的山东中华蝎、湖北省泥盆纪的纤跗湖北蝎以及内蒙古乌达地区二叠纪的始蝎。

据悉，热河生物群因发现多种特异埋藏化石而闻名于世，包括带羽毛的恐龙、早期鸟类、多样化的哺乳动物、翼龙、节肢动物、植物化石等，被誉为“20世纪全球最重要的古生物发现之一”。

通过龙城热河蝎的正模标本可以看到，标本基本完整，部分前体缺失，保存于灰黄色泥岩中。龙城热河蝎的须肢纤细，足胫节与跗节较长，胸板呈五边形，毒刺尾针较长，根据这些特征可归入杀牛蝎小目，因缺少毛序及螯肢等特征，科级单元尚未确定。

“‘龙城热河蝎’化石体型较其他中生代蝎类化石更大。”黄迪颖分析，该蝎化石长度可达10厘米，体型相对较大，可能是热河生物群食物网中的次级或三级消费者，或以昆虫、蜘蛛为食，甚至可能捕食小型脊椎动物的幼体，也可能成为一些中大型脊椎动物的食物，如早期鸟类、哺乳动物以及恐龙等。

通过初步重建热河生物群的食物网，科研人员发现，龙城热河蝎在生态网络中具有很高的“介数中心性”，表明它可能与当时陆地生态系统中多个物种产生复杂的生态互动。这一研究也为了解热河生物群食物网的复杂性提供了新证据。（记者苏雁、通讯员姬尊雨）

(责编：李昉、孙竞)