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教育部等八部门：

鼓励高校聘请产业兼职教师

2025年02月21日08:52 | 来源：光明日报
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原标题：鼓励高校聘请产业兼职教师

近日，教育部会同中央组织部、科技部、工业和信息化部、财政部、人力资源社会保障部、国务院国资委、国家税务总局联合印发《普通本科高校产业兼职教师管理办法》（以下简称《管理办法》）。

《管理办法》分为总则、聘请条件、聘请程序、工作任务、政策支持、附则6章20条，是首个聚焦普通本科高校产业兼职教师队伍建设出台的专门文件，旨在充分调动企业参与产教融合的积极性和主动性，优化教师队伍结构，推进高校人才培养与工程实践、科技创新有机结合。

什么是产业兼职教师？产业兼职教师是指由普通本科高等学校聘请，以兼职方式承担特定教育教学和实践创新任务的行业专家、专业技术人才和高技能人才。

产业兼职教师一般应具有在国家和省（区、市）重点企事业单位、大中型高新技术企业或行业学会（协会）、专精特新企业、小巨人企业3年及以上工作经历。《管理办法》明确了聘请条件，并从政治素质、年龄学历、取得的应用性成果等方面明确了产业兼职教师选聘的基本条件，围绕技术能力、突出贡献、管理经验等方面提出优先条件，并对产业兼职教师聘请的程序作出了详细规定。

突出产业兼职教师来源多样化是《管理办法》的一大创新点。教育部教师工作司负责人介绍：“支持符合条件的专业技术人才申请担任产业兼职教师，也鼓励高校聘请高技能人才、能工巧匠作为兼职教师，同时在传统工艺传承方面有特殊贡献者、行业企业高管或技术负责人、企业博士后科研工作站合作导师、国家级技能大师工作室带头人等可优先聘请为产业兼职教师。”

在明确相关主体的责任义务上，产业兼职教师需承担参与人才培养、开展校企合作等任务；普通本科高校需承担完善聘请办法、加强聘任管理、加强组织保障等任务；产业兼职教师所在单位需承担支持人才聘请、强化管理激励等任务。“产业兼职教师所在单位应积极对接高校需求，主动推荐行业专家申报产业兼职教师，为联合研发成果转化提供平台支持，并积极吸引合作高校优秀毕业生到本单位就业。”教育部教师工作司负责人表示。

《管理办法》鼓励高校聘请行业专家、专业技术人才和高技能人才担任兼职教师，促进教育教学、实训实践、科研创新等相互融合，为学生创新潜能挖掘、实践能力锻造提供良好条件，为国家经济社会发展培养大批复合型、创新型人才，推动人才培养质量、技术创新能力和产业服务效能的全面提升。

此外，《管理办法》还就加强政策配套、倾斜支持专项招生计划、优化产学合作协同育人项目支持方式、加强典型经验宣传等方面作出要求，加大对产业兼职教师工作的支持力度。

（记者 王轩尧）

(责编：李昉、孙竞)

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