原标题：推进普通本科高校产业兼职教师队伍建设

20日，记者从教育部了解到，教育部等八部门近日印发《普通本科高校产业兼职教师管理办法》（以下简称《管理办法》）。这是首个聚焦普通本科高校产业兼职教师队伍建设出台的专门文件。

产业兼职教师是指由普通本科高等学校聘请，以兼职方式承担特定教育教学和实践创新任务的行业专家、专业技术人才和高技能人才。

教育部教师工作司负责人表示，《管理办法》突出了产业兼职教师来源的多样化。《管理办法》明确，支持符合条件的专业技术人才申请担任产业兼职教师，也鼓励高校聘请高技能人才、能工巧匠作为兼职教师，同时提出在传统工艺传承方面有特殊贡献者、行业企业高管或技术负责人、企业博士后科研工作站合作导师、国家级技能大师工作室带头人等可优先被聘请为产业兼职教师。

《管理办法》还明确了产业兼职教师及其所在单位以及高校的责任义务。产业兼职教师应深度参与人才培养方案设计、教学资源开发、实践课程教学等，或与高校专职教师联合开展教学项目建设、科技项目攻关等，或引入产业合作资源，有效对接行业与兼职高校等。高校应在完善聘请办法，加强人才支持、聘任管理、组织保障等方面积极承担责任，为产业兼职教师开展工作提供有力条件。产业兼职教师所在单位应积极对接高校需求，主动推荐行业专家申报产业兼职教师，为联合研发成果转化提供平台支持，并积极吸引合作高校优秀毕业生到本单位就业。

支持高校聘用产业兼职教师，也需要建立多措并举的支持体系。一方面，教育行政部门对相关高校在国家级人才项目、奖励计划申报方面予以倾斜支持，加大专项招生计划支持力度；支持企业设立配套产业兼职教师的产学合作协同育人项目，鼓励高校按照一定比例配套支持等。另一方面，有关部门在人才计划、企业博士后科研工作站建设、税费优惠政策等方面对产业兼职教师加大支持力度。产业兼职教师在高校工作的情况，也应作为其考核评价、评优评先、职称职务晋升的重要参考。（记者张盖伦）

(责编：郝孟佳、孙竞)