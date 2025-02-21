原标题：营造清朗网络科普生态

深耕网络科普多年，在各大社交媒体产出大量科普内容的北京交通大学副教授陈征，对网络科普领域鱼龙混杂的现象颇有体会。

新修订的科普法从多方面对网络科普信息管理规范进行完善。对此，陈征感到振奋：“科普法强调国家加强对科普信息发布和传播的监测与评估，此次修订为网络科普打好了法治保障的地基。”

不过，在陈征看来，后续如何盖起清朗网络科普环境的高楼，还有很大的探索空间。

解谣言治理之忧

“抗病毒药物玛巴洛沙韦可以预防流感？草莓空心是打了膨大剂，食用对身体有害？1月的这些谣言别相信！”日前，一则科学领域的辟谣博文登上微博热搜榜。

这条微博用图文海报的形式，对上月传播较广的谣言进行了科学细致的辟谣，还列出了评审专家名单，证明辟谣内容的权威性和可靠性。在评论区有网友留言：“太需要这样的好内容了！”

长期以来，不少伪科学和虚假错误信息在网络上广泛流传，危害不可小觑。在日前全国人大常委会法工委就科普法组织的专题采访中，科技部有关司局负责人李昕介绍，近年来，有关部门高度重视网络科普的规范和管理，开展了“清朗·网络科普生态专项治理行动”等工作，整治网络传播中以科普名义欺骗群众、扰乱社会的行为，取得明显成效。

尽管如此，网络科普良莠不齐的现象依然存在。陈征认为，这是因为在社交媒体中，人人都可以发言，往往不懂的人比懂的人多得多，也就导致存在问题的内容比客观科学的内容也多得多。

与辟谣相比，管理虚假错误科普信息的源头更加困难。“如果网络平台要对科普内容进行全面管理，目前只能通过人工审核的方式。但即使请专家来审核，个人的专业储备也很难覆盖所有与科学有关的领域。”陈征说，这样一来，判断网络科普内容是否存在虚假信息、是否符合科普规范的界限就会变得模糊。

新修订的科普法明确，对传播范围广、社会危害大的虚假错误信息，科学技术或者有关主管部门应当按照职责分工及时予以澄清和纠正；网络服务提供者发现用户传播虚假错误信息的，应当立即采取处置措施，防止信息扩散。

陈征认为，在开展科普内容管理之前，必须要先制定明确的规则。而这个规则由谁来制定，谁掌握着一个科普账号、一个科普产品的“生杀大权”，都需要经过严格论证。

中国科协科普部副部长顾雁峰介绍，目前，中国科协正逐步建立起一套系统完备、科学规范、公众信赖、运行高效的辟谣机制，通过网络谣言线索征集、匹配专家对复杂谣言进行多方“会诊”等方式，实现对公众关注的热点进行快速辟谣响应。特别是针对网上假医生科普、直播卖药等伪科普乱象问题，加强舆情监控和线索搜集，精准打击网络伪科普账号。

促优质内容生长

2019年，短视频平台抖音与中国科学院科学传播局、中国科协科普部等单位联合发起了全民短视频科普行动——“DOU知计划”。不到半年时间，抖音上粉丝过万的知识类创作者超过5.4万人，累计发布超过1280万条知识类短视频，累计播放量超过1.3万亿。也正是在这一次“流量扶持”下，陈征成了一名“抖音科普网红”。

营造清朗网络科普环境，不仅需要治理虚假内容，更需要鼓励优质科普作品创作。

“通过丰富优质网络科普内容，挤压虚假、低质量科普信息传播空间的思路是理想的，但现实中新媒体尤其是社交媒体环境，对优质科普内容传播并不友好。”陈征告诉记者，对于抖音、快手、小红书等基于算法分发的平台而言，算法分发机制虽然可以通过平台扶持形成短期内的破圈分发，但其社交属性较弱，用户黏性较低，仅依靠平台流量倾斜，难以形成持续的传播效应。

相比之下，微博、微信朋友圈等基于社交分发的平台，能够与用户形成紧密连接和双向讨论。但其缺点在于容易陷入“同温层”，使得优质科普内容不出圈，成为科普作者之间的自娱自乐。

新修订的科普法第二十五条提出，鼓励组织和个人利用新兴媒体开展多种形式的科普，拓展科普渠道和手段。

目前活跃在各大网络平台的优质网络科普创作者不在少数，也有很多优质的网络科普作品。然而，如何将高质量的科普内容真正送达用户？

陈征认为，客观、科学、理性的科普内容，在传播规律上天然存在劣势。如果任其在“流量为王”的环境下自由生长，必然难以取得理想的传播效果。因此，更具针对性的传播方式，或将促进优质科普内容精准抵达更多受众。

当前，有关部门已经开始部署，按照渠道传播规律推广科普资源。顾雁峰介绍，中国科协依托“科普中国”官方渠道、共建渠道等，结合各类渠道属性和用户特点，对科普资源进行分类、分众传播。例如针对知识分子、大学生、青少年等群体聚集的知乎、微博、哔哩哔哩等平台，加强高端前沿科普资源传播。（记者 沈 唯）

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