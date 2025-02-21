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杜海峰委员——

为少年儿童健康成长奔与走（改革再深化 奋进新征程·代表委员履职故事）

本报记者  高  炳
2025年02月21日08:38 | 来源：人民网－人民日报
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“6天时间，在近20所中学开展追踪调查，覆盖万余名学生。”全国两会召开在即，全国政协委员、西安交通大学公共政策与管理学院教授杜海峰正与课题组成员商议，计划在2月底前往秦巴山深处，对陕西省宁强县进行新一轮的调研。

“少年儿童是县域建设的未来希望。”在杜海峰看来，长期、扎实的研究，可为科学决策提供依据，“我们希望通过努力，促进教育公平与少年儿童全面发展。”

2023年11月起，杜海峰带领课题组深入宁强县，走访17所中学，收回1万余份有效问卷。

“分析数据显示，部分县域学生在家庭教育、人际关系等领域面临压力，存在不同程度的心理问题。”杜海峰认真打磨相关建议，作为提案提交全国两会。

“脚踩在泥里，身沉在一线”。作为高校教师、政协委员，杜海峰把学术研究、履职调研有机融合。去年，杜海峰和课题组成员每个月至少去乡村开展一次深入调研。

“履职调研聚焦问题，既像‘出题’，又像‘交卷’。而学术研究，便是‘解题’过程。”杜海峰说，“无论是学术论文还是提案，都是我们认真书写的‘答卷’。”

2024年全国两会，杜海峰委员提交的关于重视西部县域青少年心理健康、促进西部数字乡村建设等提案，均得到了相关部委的办理与回复。

今年全国两会，杜海峰委员准备了“优化西部县域教师编制管理”等多份提案。而少年儿童教育问题，仍将是他长期追踪调研的重点。

这几天，为了做好赴宁强县的调研，杜海峰和课题组成员正在忙碌着。“调研内容拓展到学生体育活动参与、人工智能素养等领域。对于调研采集的一手资料，我会认真分析，并在未来的提案中进一步关注。”杜海峰说。

■记者手记

“用履职脚步回应民生关切”

采访杜海峰委员时，他正在办公室里与课题组成员商量去宁强县调研的日程安排，诸多细节考虑得颇为周到——比如，开学第一周，当地学校往往比较忙，调研时间尽量避开，既不给学校添麻烦，调研效果也好。

几年来，杜海峰深入基层一线开展追踪调研，依托扎实、科学的调研成果，提交了多份关于县域教育、乡村全面振兴的提案。“用履职脚步回应民生关切”，杜海峰说，深入田间地头，才能触摸到土地的温度，才能更好地为民生建言、为发展献策。

《 人民日报 》（ 2025年02月21日 06 版）

(责编：李依环、孙竞)

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