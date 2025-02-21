广东省广州市天河区“港澳青年创客之家”。

宁 童摄

广东省广州市天河区“港澳青年创客之家”与“天河软件人才之家”2月18日在广州中建·高新·彩寓（智慧城店）正式揭牌。

作为天河区落实广东省“百万英才汇南粤行动计划”及“广聚英才”工程的重要载体，该项目将为粤港澳大湾区青年人才提供智能化、多元化的租房居住与创业支持，进一步夯实广州现代化产业体系的人才基座。

中建·高新·彩寓（智慧城店）坐落于广州天河智慧城粤港澳大湾区创新创业孵化基地，毗邻47公顷天河湿地公园，交通便利、配套完善，共提供431套保障性租赁住房。

项目内设“港澳青年创客之家”和“天河软件人才之家”，以“居住+创业”融合模式为核心，为港澳青年及软件人才量身定制服务，提供智能化、多元化、社群化的品质居住体验，助力广州打造“人才集聚生态圈”。

在揭牌仪式上，天河区人力资源和社会保障局负责人表示，该项目通过整合居住、办公、社交场景，构建优质的城市筑梦空间，未来将深化与港澳合作，丰富重点引进产业人才配套，为人才提供“一站式”发展支持。

据悉，项目还将定期举办创业沙龙、行业交流等活动，促进人才社群互动与资源共享。

（据中新网广州电 郭军、宁童）

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