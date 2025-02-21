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教育部等八部门

鼓励高校聘请行业专家等担任兼职教师

2025年02月21日06:24 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京2月20日电  （记者丁雅诵）为充分调动企业参与产教融合的积极性和主动性，优化教师队伍结构，推进高校人才培养与工程实践、科技创新有机结合，近日，教育部等八部门印发《普通本科高校产业兼职教师管理办法》，这是首个聚焦普通本科高校产业兼职教师队伍建设出台的专门文件。

　　产业兼职教师是指由普通本科高等学校聘请，以兼职方式承担特定教育教学和实践创新任务的行业专家、专业技术人才和高技能人才。管理办法明确了产业兼职教师的行业来源和从业经历，从政治素质、年龄学历、取得的应用性成果等方面明确了产业兼职教师选聘的基本条件，围绕技术能力、突出贡献、管理经验等方面提出优先条件。

　　根据管理办法，产业兼职教师需承担参与人才培养、开展校企合作等任务；普通本科高校需承担完善聘请办法、加强聘任管理、加强组织保障等任务；产业兼职教师所在单位需承担支持人才聘请、强化管理激励等任务。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月21日 04 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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