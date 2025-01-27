打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

扎根一线做研究

2025年01月27日08:47 | 来源：光明日报
小字号

原标题：【我是这样做学问的】扎根一线做研究

 【我是这样做学问的】

在与科研工作打交道的60多年中，我逐渐明白：科学源于实践，离开实践将一事无成，想做点事就应到生产第一线去。

1963年，我从四川石油学院（现西南石油大学）毕业并留校任教。1973年，一个偶然的机会，让我走出了决定一生命运的关键一步。

那个时候，我国已经把贫油国的帽子甩到太平洋去了。我们知道，中国有石油，但难在挖出来。石油工业遇到生产部门自己无法解决的难题，就需要高校派出一些教师到现场协助油田攻关。

当时，国家决定在四川中部打一口7000米的超深井，这是只有美、苏等大国才掌握的技术，仅凭国内已有技术根本无法实现。承担此项任务的四川石油管理局，向四川石油学院求援。

可在当时，学校也没有专门搞这方面研究的老师，更没有专业机构。学校决定从化学教研室抽调老师去支援。这是一个谁都没有把握的任务，报名者很少。我一直认为，科研工作就应该服务于行业发展，遇上这么一个机会，我当然不会放过。我主动报名，卷上铺盖，来到了钻井工地。

我虽然毕业于石油学校，但学的是基础理论，对石油工程了解不多，对油田实际生产技术知之更少，除教了两年化学和自学了几本书外，没什么可谈的经历和专长。我从零开始，从头学起，踏踏实实地干一点有意义的工作。

六七千米深的地下，温度极高，普通的钻井泥浆在高温下就会失去作用，高温泥浆技术是决定钻超深井成败的关键技术之一。钻井泥浆又叫钻井液，在钻井的过程中有清洁井底、携带岩屑，冷却和润滑钻头及钻柱，平衡井壁岩石侧压力等重要功能。同时，四川是以碳酸岩沉积为主的气区，成岩存在着各种可溶性盐类固体或者流体，造成井壁不稳定并形成复杂的压力系统，钻井泥浆需要经受得住这种压力系统的喷、漏、卡、松等多种因素的影响。

高温泥浆研究工作从零开始，难度极大，但也给我们留下十分广阔的空间，让我们去设想、发明和创造，从而建立起适应我国超深井钻井需要的高温泥浆体系及应用技术。

我是技术负责人，最苦最累最危险的活我都抢着干，吃住都和井场同事在一起，夜晚翻译外文，查找资料，研究配方，白天和工人一起劳动。大家相处非常融洽，彼此都很尊重。

高温泥浆的抗温、抗盐、降粘、降失水等每一项指标都要达标，其中最难攻克的是地下不可预估的高温。抗高温当时在国外都还是新兴技术，虽有成功案例，但还没有形成成熟理论。国外的研究思路是“抗”，不断在泥浆中添加降温处理剂，但温度继续升高时，降温处理剂就无法起效了。

在一线实践的好处，就在于可以现场试验。我们开展降温处理剂试验，希望实现抗高温效果，却发现这是一个无底洞，我们永远不知道将面对多高的温度。这条路行不通，我们开始换思路去解决问题。

既然高温难“抗”，那我们就“利用”高温，用高温改善泥浆的性能，控制和增强其热稳定性，这样就能做到井越深、温度越高、作用时间越长，泥浆性能越好。利用矛盾解决矛盾，这才是“天机”所在。顺着这个思路，我们反复试验，终于成功研制了适用于钻探超深井的高温泥浆。

1976年2月27日，我国第一口超深井“龙女寺基准井”成功完钻，井深6011.6米！那时候很多专家都为之惊异：这是奇迹！我收获了从未有过的满足和自信。

必须说，在一线搞科研是十分辛苦的。特别是在那个艰苦的年代，实验室、仪器、设备、药品试剂、中试所需生产装置、原辅材料，无一不是我们自己去找寻、去解决。我曾发誓：“这项工作只此一回，坚决不干第二次，但这次必须干好！”

第一口超深井开钻成功以后，我又主动请缨，继续留下攻关，担任我国另一口7000米超深井——“老关庙基准井”泥浆攻关组的主要技术工作。

我与攻关小组不断摸索，反复改进，创造了“三磺”泥浆。1977年12月4日，“老关庙基准井”顺利完钻，井深7158米。这口井在深井钻井技术、泥浆技术、固井技术、事故复杂情况预防与处理等诸多方面都积累了经验，把我国深井钻井技术提高到一个新水平，标志着中国跃入了世界钻井技术先进行列。

“老关庙基准井”完钻后，我回到学校继续研究泥浆。到1985年，利用井下高温改善泥浆性能的新型超深井抗高温泥浆体系建立，实现了“井越深温度越高、作用时间越长，性能越好，工艺越简单，成本越低”，其基本理论、概念和实验方法完全不同于国外，引领我国深井钻井走出了一条独立自主的道路。

后来，我经常深入到油气一线现场搞科研、做学问，参与了大大小小无数次泥浆攻关、聚合物攻关、井喷抢险等工作。可以说，中国凡是有油气的地方，都有我的足迹。扎根一线的好处在于，研究的问题来自生产现场，设想可以立即试验，成果可以直接转化。这是一种正向积极的工作模式，让科研工作开展得很顺利，生产工作也因此受益。我们的工作既能帮助油田解决实际问题，也可以在实践中验证研究是否有价值。这样良性互动的模式让我们很有干劲。

解决油气一线的技术难题，是石油科研人员永恒的主题，实践创新是解决这些难题最好的手段和途径。新时代为年轻的科技工作者提供了广阔的天地和极好的机遇，希望大家都在科研道路上尽情施展拳脚，大有作为。

（作者：罗平亚，系中国工程院院士。记者李晓东、周洪双，通讯员王天崇采访整理）

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部