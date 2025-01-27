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“机器脑”亮相亚冬会测试赛

2025年01月27日08:44 | 来源：科技日报
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原标题：“机器脑”亮相亚冬会测试赛

哈尔滨工业大学的学生正现场调试机器人。受访单位供图

哈尔滨工业大学的学生正现场调试机器人。受访单位供图

“冰壶是什么运动？”“冰壶是一种在冰面上进行的团队运动……”

在哈尔滨2025年第九届亚冬会测试赛现场，一款具身机器人对记者的提问对答如流。这得益于它搭载的哈尔滨工业大学计算学部自主研发的具身智能机器脑系统。

哈尔滨工业大学计算学部社会计算与信息检索研究中心教授张伟男介绍，机器脑系统基于团队自研的“活字”大语言模型等人工智能技术研发，能够实时感知现场环境，接收观众提问、生成语音回复、规划机器人行为以及操作本体运动。

当观众提问时，机器人能够感知观众方位，并将手中的麦克风举到观众面前等待提问。“庞大的亚冬会相关知识库、先进的中文词嵌入模型、多项检索新技术等，显著提升了人机对话的准确性和响应速度。”张伟男向记者介绍。

“我们一直致力于打造具有泛化性和通用性的大模型系统。”哈尔滨工业大学计算学部2022级博士研究生王雪松说，这套机器脑系统能精准识别用户意图、进行任务规划和推理决策。它目前可搭载在双足机器人、轮式机器人、四足机器人等各种各样的硬件载体上，未来有望应用于家庭服务、工业制造等更加广泛的场景。

目前，团队正结合不同硬件设备对机器脑系统进行泛化能力的优化。本届亚冬会赛场上，观众有望体验到机器脑系统提供的知识讲解和观众引导服务。（记者 朱 虹）

(责编：郝孟佳、李依环)

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