原标题：让学生在“就业口袋博物馆”明晰职业规划

把行业发展前景、地方就业机遇等“打包”成一个个口袋式的展品，等待学生们前来探索；通过沉浸式交互，为学生的个人就业规划“把脉开方”……在哈尔滨工业大学（以下简称“哈工大”）校园暖廊内，“就业口袋博物馆”日前正式开业。

该博物馆分设了“国之重器”模型展区、地方引才宣传展区和中央企业介绍展区。其中，“国之重器”模型展区收藏了重点领域重点单位的“国之重器”模型，如长征七号运载火箭等，彰显了我国向科技强国加速迈进的蓬勃朝气。地方引才宣传展区汇集了地方领军企业、知名企业的岗位需求册、地市组团引才人才需求手册等信息，展示了重点区域的优质就业机会。中央企业介绍展区展示了53家中央企业的发展概况、前景和招录需求，帮助学生深入了解“国家队”企业前沿动态和实际需求。

“我们打造‘就业口袋博物馆’，旨在为学生提供一个‘特色窗口’和‘文化客厅’，学生在这里可以了解就业文化、欣赏科创成果、领略央企风采、探索行业前景，明确职业目标，进而制定科学合理的职业生涯规划，为未来的就业道路奠定基础。”哈工大就业指导中心教师卢浩泽说。

为了激励哈工大学子主动树牢“投身重点领域、服务强国建设”的理想信念，学校还制作了基层选调和国防建设者系列职业生涯盲盒，并在“就业口袋博物馆”展出。

哈工大始终以学生喜闻乐见的方式开展就业工作，持续完善“就在你身边”的暖心就业指导服务，大力推进就业育人场域建设，创新提出“博物校园”建设理念，将重点行业高质量科技创新成果、地方引才政策福袋、中央企业介绍等就业文化深度植入、艺术化融入校园公共空间。

哈工大学生工作部副部长兼就业指导中心主任王芳介绍，学校就业工作始终以服务国家战略需求为导向。2024年以来，哈工大共举办校园招聘会1300余场，邀请60家央企所属的1400余家单位进校招聘，重点地区、重点行业企业及地方政府专场招聘活动占比超过75%。来参观“就业口袋博物馆”的学生可以在中央企业介绍展区深入了解这些重点单位的情况和人才需求。

此外，哈工大还开设了一批高质量就业指导课程，如面向大一年级学生开设《看见职业 感知未来—就业导论》课程；面向高年级学生的《求职能力提升与实战模拟》课程，旨在全面提升学生的就业竞争力。

值得一提的是，近五年来，哈工大投身航天领域的毕业生人数逐年上升，每年超过500名毕业生投身航天事业，几乎覆盖了学校的所有专业。（记者 朱 虹）

(责编：郝孟佳、李依环)