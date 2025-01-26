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DNA与RNA能协同互补调控基因表达

2025年01月26日08:39 | 来源：科技日报
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原标题：DNA与RNA能协同互补调控基因表达

　　比利时布鲁塞尔自由大学主导的一项研究揭示，DNA和RNA的表观遗传学协同调控比过去想象的更加紧密。这项发表在最新一期《细胞》杂志上的研究，结合了DNA和RNA研究结果，指出这两种调控方式共同作用，形成一个互补系统：DNA表观遗传学决定了哪些基因可以被激活，而RNA表观遗传学则动态调整这些基因的表达水平。

　　人类基因就像一本操作手册，包含了身体运作的所有指示，但是为了确保每个细胞都能恰当地履行职责，这些指示必须经过精心调节。这时就需要DNA和RNA表观遗传学来发挥作用了。它们通过添加“标记”来控制基因的开启或关闭，但不会改变基因本身的序列。

　　此前，科学家通常将DNA和RNA的表观遗传学视为两个独立运作的系统。然而，最新研究表明，当两者同时对某个基因进行标记时，能够更高效地激活该基因；反之，如果其中一个过程发生异常，则可能导致基因活性下降。这种协同效应在细胞发育过程中特别重要，比如在胚胎干细胞分化为不同类型的成熟细胞时，能提供极其精确的基因活性调控，这对于生物体的正常发育和细胞执行功能至关重要。

　　这项发现对于医学领域也有重大意义，尤其是在癌症治疗方面。由于癌症往往涉及基因调控机制的失调，理解并利用这一互补的调节系统可能会带来新疗法。科学家希望开发出“表观遗传药物”，可以同时针对DNA和RNA的调控路径，以更精准、个性化的方式恢复癌变细胞的正常调控，从而改善患者的治疗效果。（记者张梦然）

(责编：郝孟佳、李昉)

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