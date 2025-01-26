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参加全国台联冬令营——

台湾师生感受齐鲁风韵

2025年01月26日08:31 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报电（钟欣）在烟墩角村看天鹅，在刘公岛喂海鸥，在蓬莱阁偶遇“八仙”……近日，参加全国台联第三十一届台胞青年冬令营山东分营的师生们来到威海市，参访哈尔滨工业大学（威海校区）、中国甲午战争博物馆陈列馆等地，感受冬日齐鲁风韵。

　　行走于冬天的威海烟墩角村，从西伯利亚等地区来越冬的大天鹅在水面游弋、觅食，不远处的海草房飘来蒸饽饽和虾酱的香气。台青们头戴天鹅帽，与岸边的大天鹅合影，还品尝了当地渔民晾晒的红薯干等小吃。

　　“每天都走一两万步，但一点不觉得累，因为时刻都有新收获。”领队老师林政彦是第一次带台湾青年来山东，他发现山东的城市充满了现代感，造船等工业发达，历史遗迹也被很好地保留下来，他说这些见闻十分珍贵。

　　冬令营期间，台湾师生还参访济南、烟台、青岛等城市，“打卡”山东的冬天。“山东的冬天有海有雪，是蓝色的，也是白色的。”台湾青年艾霖说，这一路上搭飞机、乘高铁、坐客船，行程满满，独特的冬日海滨风光令人印象深刻。

　　“希望通过不断更新内容、路线，丰富台湾青年的冬令营体验。”山东省台湾同胞联谊会秘书长韩广梓表示，今年活动新设“天鹅村”观光、武术学习、乡村行等项目，并串联几座沿海城市的“海”元素，让台青在轻松新鲜的氛围里多角度了解山东的历史文化与发展步伐。

　　时下，全国台联第三十一届台胞青年冬令营活动正在大陆各地展开，并持续“上新”。该项活动自1989年以来已举办30届，累计吸引8000余名台湾青年参与。

(责编：李昉、郝孟佳)

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