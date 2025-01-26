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2023年《中国儿童发展纲要（2021—2030年）》统计监测报告显示——

儿童受教育权利全面保障

2025年01月26日08:28 | 来源：光明日报
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原标题：儿童受教育权利全面保障

国家统计局24日发布了2023年《中国儿童发展纲要（2021—2030年）》统计监测报告。报告结果显示，2023年《中国儿童发展纲要（2021—2030年）》实施总体进展顺利，儿童健康水平明显提升，安全得到有效保障，受教育权利全面保障，儿童福利水平巩固提高，家庭和生育支持政策体系逐步构建，儿童成长环境持续优化，儿童法律保护机制进一步健全。

学前教育优质普惠发展得到推进。多部门联合印发《关于实施新时代基础教育扩优提质行动计划的意见》，实施学前教育普惠保障行动。2023年，全国学前教育毛入园率为91.1%，比2022年提高1.4个百分点。义务教育向优质均衡发展，教育经费投入不断增加，教师资源配置逐步优化，不同学生群体得到公平发展。2023年，九年义务教育巩固率为95.7%，比2022年提高0.2个百分点。

儿童公共文化服务得到保障，面向青少年和儿童的公共文化产品供给不断增加，公共文化服务内容不断丰富。2023年，全国出版初中及以下少年儿童图书4.5万种、10.1亿册（张），种类比2022年增加1015种。全国公共图书馆共有少儿文献2.1亿册，增加1943.8万册。全国未成年人参观博物馆3.0亿人次，是2022年参观人次的2.0倍。（记者董蓓）

(责编：李昉、郝孟佳)

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