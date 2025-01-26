原标题：开拓科学有效的农业科技人才培养路径

创新之道，唯在得人。在推进乡村全面振兴、加快农业农村现代化的伟大征程中，农业科技人才是其核心驱动力。培养更多农业科技人才，是提升我国农业综合竞争力、夯实国家粮食安全根基、实现农业可持续发展的保障。当前，在大力发展农业新质生产力的背景下，开拓科学有效的农业科技人才培养路径，已成为教育革新和农业发展的关键任务。

构建科学完备的农业教育体系

培养更多农业科技人才，要推进高等农业教育改革，完善产学研用融通创新机制，构建科学完备的农业教育体系。

高等农业教育要聚焦农业现代化，调整优化专业设置与重构课程体系。涉农高校要密切关注农业科技前沿动态，及时增设智慧农业等跨学科新兴专业。同时，传统农业专业也要升级换代，深度融合现代科技元素，在课程体系中融入生物科技、基因编辑等前沿内容，让学生切实掌握先进理论与方法。

打造政府、企业、科研机构、涉农高校产学研用共同体，构建紧密的产学研用融通机制，强化共同体内部的深度合作与资源共享，推进科研成果的快速转化和新技术、新品种的推广应用。通过多方联动协同，快速解决农业生产中的技术难题，推动农业科技创新。在教育教学过程中，强化农科学生实践育人环节，通过共建共享实习实训基地，让学生参与实际项目，全方位锤炼学生在实践中解决复杂问题的能力，确保学生走向社会后能迅速契合农业产业迭代发展需求。

优化农业科技人才发展生态

培养更多农业科技人才，就要为农业科技人才的成长营造优良环境，在润物细无声中优化农业科技人才发展生态。

加大资金投入是农业科技人才培养的坚实后盾。地方政府要设立专项人才培养基金，持续加大财政支持力度。一方面，有效发挥财政资金的激励和引导作用，为农林专业大学生创新创业提供全方位、系统化的支持，吸引顶尖人才投身农业科研领域；另一方面，为职业农民培训提供资金支撑，为丰富多元、形式灵活多样的培训提供保障。同时，还可积极引导社会资本参与其中，通过税收优惠、项目补贴等政策，鼓励企业、社会组织投身农业科技人才培养领域，构建多元投入格局。

健全激励保障机制是吸引和留住农业科技人才的关键所在。建立以业绩和贡献为导向的奖励制度，对在农业科技创新、技术推广等方面作出突出贡献的人才，给予物质奖励与荣誉表彰，充分激发农业科技人才的创新创造活力。在保障层面，从住房、医疗到子女教育，为农业科技人才提供全方位、人性化的服务。如建设人才公寓解决住房难题、开辟医疗绿色通道保障健康权益、协调优质教育资源解决子女入学之忧等，让农业科技人才能够心无旁骛地投入工作、潜心开展科研。

科创平台是培养和用好农业科技人才的重要载体。要持续强化科创平台建设及应用，为农业科技人才培养引入更多源头活水。地方政府要引育并举，孵化农业科技创新企业，为农业科技人才提供施展才华的舞台。同时，将农业科技人才培养成果放到“真刀实枪”的实际生产中去锤炼和检验，确保农业科技人才培养出实效、见真章。

帮助农业科技人才茁壮成长

培养更多农业科技人才，还需从引领示范、创新包容、评价机制等方面帮助农业科技人才茁壮成长。

在引领示范方面，可开展农业科技人才宣传主题活动，组织农业科技人才走进校园、农村、企业，举办科普讲座、提供技术指导，激发大众对农业科技的兴趣与向往、对农业科技人才的尊重与认同。定期评选表彰农业科技领域的杰出人才，通过先进事迹报告、经验分享等形式，传播其成功经验与创新理念，激励更多有志之士投身农业科技事业。

在创新包容方面，可在农业科研机构、高校、企业营造鼓励创新、宽容失败的文化环境。举办各类学术交流活动，鼓励不同观点相互碰撞，激发创新思维。加强知识产权保护，健全法律法规，加大侵权惩处力度，为农业科技人才的创新成果筑牢防护屏障，让创新成为推动农业科技发展的强劲引擎。

在评价机制方面，可构建以产出为导向，以创新能力、成果转化、社会贡献为核心的多元评价体系。针对科研人员，重点关注其科研成果对农业产业的实际推动作用；对于技术推广人才，则着重考量其技术在田间地头的应用成效及农民的满意度。亦可引入第三方专业评价机构，增强人才评价的公正性与权威性，为农业科技人才发展营造公平公正的环境。

培养更多农业科技人才，关乎农业强国的战略全局。相信通过开拓科学有效的农业科技人才培养路径，我们能够培育出一支规模宏大、素质优良、结构合理的农业科技人才队伍，为农业强国战略注入源源不断的动力。

（作者：赵鹏 胡选振，分别系河南农业大学教授、副研究馆员）

(责编：李昉、郝孟佳)