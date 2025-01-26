江苏积极试点职务科技成果赋权改革

本报记者 姚雪青

蔬菜大棚和地膜可以自动降解为水和二氧化碳，术后缝合的线头以及固定骨折位的夹板可以被人体自然吸收……这些新材料产品，来自南京微界面技术研究院的一项自主创新技术转化。

走进研究院的实验室，只见由玉米粉生物发酵形成的透明液体状乳酸，经过塔式反应器和分离器实现一系列化学反应和组分分离，再在结片机中“变身”为雪白色粉末——可降解的聚乳酸单体。

正在带领团队进行技术迭代的研究院负责人、南京大学化学化工学院教授张志炳告诉记者，这项技术的奥秘在于，将化学制造过程中气体、液体、固体之间分子传递的“界面”放大，相当于在不同物质之间搭建了一条超高速公路，将物质和能量的传输效率提高数百倍，解决化学品生产中高能耗、高排放、低效率、低效益等普遍性问题。

在20多年前，张志炳团队便开始研究微界面反应强化技术了。但科研成果从大学实验室走向产业化应用的过程，也像隔着“界面”：科研人员的职务科技成果所有权和长期使用权的界定，一直未明晰。

“产学研合作多是企业与学校签订协议，以项目制方式为企业解决技术难题。成果和收益归学校所有，学校再给课题组一定奖励。”张志炳说，这样的模式对科研人员评级晋升、物质回报等方面的激励作用有限，且成果转化流程复杂、周期较长，因此产业化动力不足。

如何打破“界面”，破解科技成果转化不敢转、不愿转等难题，推动更多科技成果转化为现实生产力？

2020年，教育部、科技部等9部门联合推出一项改革：职务科技成果赋权试点。南京大学是江苏的首批试点单位之一，创新探索科研人员利用成果开展作价入股、赋予长期使用权等具体举措。

政策激励下，南京江北新区管委会、南京大学与张志炳团队建立南京微界面技术研究院，以公司化形式运营。“因专利数量多，我们申请了‘赋予长期使用权’。专利有效期内，研究院与学校约定专利使用费的上交方式，在研究院内部，团队享有控股权。”张志炳说，这极大激发了科研人员成果转化的积极性。

当前，微界面反应强化技术现已在炼油石化、新材料、环境治理等多个领域落地30余个项目。“单套40万吨以上微界面丁辛醇工艺包等项目，打破了国外技术垄断，展现出科技自立自强。”张志炳话语中充满了骄傲。

记者了解到，在4家高校院所被列入职务科技成果赋权改革国家试点基础上，2023年下半年，江苏进一步扩大试点范围，支持14家单位开展职务科技成果赋权改革省级试点。

科技成果产出与转化活跃度显著提升。目前，南京大学等4家国家试点单位共开展职务科技成果赋权81项，涉及专利589件，转让或许可方式转化的合同到账金额2.14亿元，作价投资金额5.37亿元。14家省试点单位已赋权转化110项，涉及专利227件，转让或许可方式转化的合同到账金额678.75万元。

《 人民日报 》（ 2025年01月26日 05 版）

(责编：白宇、卫嘉)