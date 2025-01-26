丁雅诵

寒假伊始，朋友和他的孩子制订了一个共同成长计划：21天养成好习惯。客厅里，张贴着一张表格，上面写着三项内容：每天早起跑步半小时、每天晚上自主阅读一小时、每周末出去玩一次。父子相约，每打卡一次就贴一朵小红花。

在一朵朵小红花的陪伴和督促下，孩子的假期生活变得规律而充实。朋友也体会到陪伴的意义，重新审视了家庭教育中家长的角色。从中，还能窥见教育家陶行知先生倡导的“生活即教育”的理念——生活本身就是最丰富生动的教育素材。

寒假作为一年中相对较长的假期，不仅是孩子放松身心的窗口，更是家庭教育的重要契机。陪伴是最好的家庭教育，高质量的亲子陪伴不仅关乎孩子的认知水平、心理健康，还直接影响到良好习惯的养成及综合素质能力的提升。

如果说，孩子有属于自己的寒假作业，那么，学会高质量地陪伴，与孩子共同度过一个充实而有意义的假期，积蓄未来成长的力量，是属于家长的“寒假作业”。

陪伴，首先不只是形式上的“陪着”。现实中常会看到这样的场景：孩子在兴致勃勃地玩耍、游戏，家长虽然坐在旁边，眼睛却紧盯屏幕，或忙于工作，或自顾自刷手机，对孩子的需求只作敷衍回应。这种人在心不在的陪伴，缺乏情感交流和有效互动，难以构建起亲子间的情感连接。家长不妨从放下电子设备做起，或专注地倾听一次孩子分享的趣事，或与孩子面对面体会游戏中的“攻坚克难”和“探索创新”，这样的时刻或许平凡，但一定能成为孩子心中的温暖记忆和品德教育、挫折教育的支点。

陪伴，也不只是“陪着学习”。在一些地方举办的家庭教育咨询会上，有家长从“咨询寒假怎么过”变成了“打听寒假报什么班”。部分家长把陪伴的精力和重点集中在学习上，希望孩子利用寒假实现“弯道超车”，甚至把假期变成“第三学期”。应看到，教育是一场长跑，“跑得快”不等于“跑得稳”“跑得远”，张弛有度、劳逸结合，或许会带来更持久的韧劲与更稳健的心态。相较于单纯刷题，和孩子一起读万卷书、行万里路，接触社会、亲近自然，在大千世界这本生动的教材中探索发现、创新创造，才是假期里更有意义的陪伴。

陪伴，更不是“陪做一切”。假期是放手让孩子去做，让孩子在自理、自控中提升自律与自信的重要契机。但部分家长在实践中本末倒置，将原本属于孩子的假期安排得满满当当，从穿衣吃饭、洗漱喝水到学习计划、兴趣课程，一手包揽、全权负责。却不知，家长过度的陪伴，实际是对孩子的控制与干预，剥夺了他们选择的权利、思考的能力、实践的机会。高质量的陪伴应是建立在尊重和理解之上的。学会放手、适度陪伴，给孩子更多“留白”，才能帮助孩子在多元尝试中激发自我潜能、实现自我成长。

曾经读过一句话，“陪伴，是教育最真诚的样子”。对广大家长而言，没办法人人成为教育专家，但在用心陪伴中，关照孩子每一个点滴进步，感知孩子每一次欣喜与失落，发掘孩子每一项热爱与创造，就会在家中建立一个互相理解、用心沟通的环境，为孩子带来更多健康成长的可能。

用心陪伴、静待花开。希望这个寒假，广大家长也能完成好属于自己的“寒假作业”。

《 人民日报 》（ 2025年01月26日 05 版）

(责编：白宇、卫嘉)