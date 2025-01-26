打破“千校一面”，探索“一校一品”，北京深化市属高校分类改革发展——

本报记者 黄 超

北京工业大学科研团队测试半导体激光器。

北工大供图

北京联合大学地理学硕士研究生在北京房山区穆家口古城址四普现场测量文物地理坐标。

刘艺鑫摄

“教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑。”党的二十届三中全会对统筹推进教育科技人才体制机制一体改革作出重要部署，明确要求深化教育综合改革，加快建设高质量教育体系，统筹推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革。

北京市积极深化市属高校分类发展改革，系统规划高校分类发展项目和交叉学科平台建设项目，推动资源的统筹配置。这是一场生动的改革创新实践。通过分类发展改革，不仅推动高校找到适合的“赛道”，办出特色和水平，也进一步激发了广大高校的主观能动性，让发展目标更准、发展劲头更足。

——编 者

研究型、特色型、应用型，20多所高校分3类发展建设

深夜，安静的办公室里，键盘声断断续续响起。北京印刷学院出版学院教师田宗霖忙着修改教案，为大纲修订后的“数字出版物创编”课程做准备。两个月、三轮修改、与同事讨论数十次……敲完最后一个句号，田宗霖深深舒了口气。

一段时间以来，人工智能技术给出版行业带来机遇与挑战。刷新人才培养理念、提升教育教学质量成为高校亟待解决的问题。为此，出版学院引进计算机专业背景的年轻教师，组成教学团队，修订原有课程，并根据新课纲对人才培养方案进行升级。

“时代在发展，行业在变革，市场需要的是懂新技术的出版人才。”田宗霖介绍，这次课纲修订，教学团队删减了部分过时的出版物创编技术，增加了人工智能技术应用于内容创作、辅助编码制作电子书等章节，让学生把精力用在关键前沿领域。一些侧重数据分析、人工智能与出版流程相结合的课程也被纳入新版数字出版专业的人才培养方案。

与此同时，北印发挥实践教学特色，让学生把课堂所学用于社会实践，近距离接轨市场、触碰时代。

“这部分还是有错误……”经过反复核对，屏幕前的马栋额头渗出汗水。原来，他与团队在为出版学科的人工智能大模型建设语料库。但测试过程中，大模型无法准确识别排版复杂的数学公式，“掉了链子”。

马栋本硕均就读于出版学院，专注数字出版研究。仔细寻找原因，又与工程师不断尝试，他终于找到了解决办法。

翻开一本本课堂笔记：校对的规范和程序、核红的注意事项……现在马栋最关心的就是如何让出版大模型通过“学习”成为合格的编辑助手。专业理论在实践中活化为实操经验。

近年来，出版学院与相关单位合作成立多个实验室，共同研发的“智能编辑助手”已积累数千万词条，为上百家出版机构提供智能审校服务。前不久发布的出版领域垂直模型PubGPT，发挥内容编校、产品发行等领域技术优势，提升了出版物的质量和生产效率。“我们聚焦数字出版专业方向，推动产学研结合，努力培养既有前瞻视野又有扎实技能的学生。”副院长李德升表示，学院研发的自动化智能报告生成引擎、科技报告智能写作系统、出版专业大模型系统等应用正一一落地。

据介绍，2020年以来，北京市推进市属高校分类发展，20多所高校分成3类进行建设，即高水平研究型大学、高水平特色型大学、高水平应用型大学——

其中，北京工业大学等高水平研究型大学聚焦国家、北京和特定领域重大需求，打造创新人才培养新范式；北京印刷学院等高水平特色型大学紧贴首都功能战略定位调整，突出学科特色优势和人才培养结构；北京联合大学等高水平应用型大学围绕首都经济社会发展，开展相关性较强的理论探索和科技创新。

“为提升公办本科高校教育水平，激发创新活力，我们推进市属高校分类发展，完善市属高校分类发展政策体系，促进其内涵、特色、差异化发展。”北京市委教育工委副书记、市教委主任李奕说，要进一步建立科技发展、国家战略需求和首都经济社会发展牵引的学科设置调整机制和人才培养模式，引导市属高校坚持问题导向和需求导向，把学校自身发展融入经济社会发展中，推动高校形成育人优势和培养特色，以“一校一策”促进“一校一品”，更好地服务首都发展。

强化新兴交叉学科平台建设，在服务需求、解决问题中提升人才培养质量

青砖筒瓦、彩绘纷呈，卷棚硬山顶朴素大方，赭红色门窗端庄大气，北京市房山区南坊村的一处清代古建风貌犹存。无人机悬于半空，实时动态测量仪竖立在院落边沿，村民对古建历史娓娓道来……一大早，北京联合大学师生就赶到村里，紧锣密鼓地开展第四次全国文物普查外业工作。

王永新是文物与博物馆专业硕士生，他一边与同学确认文物细节，一边记录村民介绍的情况。“整理口述史、记录文物基本情况是我们的专长，但精密测绘、无人机影像抓取还要靠地理信息科学专业的同学。”王永新说。

得益于北京联大北京学交叉学科平台，文理科学生优势互补，历史、地理、考古、文博等学科专业学生协作完成文物普查。

以前，组织统筹能力薄弱，学科交叉面临“破圈”难题。如今，基于平台建设，相关专业研究生培养实行“一人一策”，学生可根据导师研究方向和自身兴趣方向选择课程。王永新说，她选择了文化遗产理论、文化遗产数字化、文化遗产3D建模等课程，“文理交叉，在实践中不会被绊住脚”。

回到实验室，4排计算机整齐排列，墙挂电视上播放着普查现场回传的照片。作为记录组成员，王永新将自己采集的文物信息与照片组提供的照片、测绘组提供的平面图进行比对，随后录入文物登记表。像这样的内业工作，她已经驾轻就熟。

“每个文档都记录着文物保护的足迹，再与文物背后的故事合并，仿佛能看到文物的‘一生’。”王永新还参与过北京海淀三山五园国家文物保护利用示范区建设验收工作的档案整理工作，“为文物保护贡献一份力，我很自豪。”

强化服务经济社会发展的定位，高校学科建设及人才培养见实效、出成果。

“近年来，我们坚持扎根京华大地，深度参与北京中轴线申遗保护，北京大运河、长城、西山永定河三条文化带保护发展等，服务北京‘四个中心’建设。”北京联大北京学研究所所长张宝秀介绍，2024年3月，依托北京学新兴交叉学科平台，文化遗产卓越工程师学院在该校成立，着力培养考古挖掘、文物保护、价值阐释、历史研究等文化遗产保护传承全链条全周期的高水平应用型创新人才。

据介绍，2023年，北京市教委启动市属高校新兴交叉学科平台建设，各建设高校聚焦平台建设任务和主研方向，对照学科建设目标，交出了多份成绩单——

北京服装学院设定4个交叉研究方向和13个攻关方向，力推服装学新兴交叉学科平台建设；首都师范大学主办多场学术论坛和高水平学术会议，推进京津冀“人工智能+教师教育”创新发展联盟建设；北京建筑大学与大兴区开展校地战略合作，在共建驻地服务机构、科技成果转移转化、科技园产业园共建等方面深化合作……

“学科建设是高校建设发展的关键。推动高校新兴交叉学科平台建设，将推动育人模式的变革创新，形成新质育人关系。”北京市教委高等教育处负责人表示，通过搭建交叉学科研究平台，市属高校将会聚学科队伍，打造多维需求牵引的战略科技力量，提升人才培养与首都经济社会发展契合度，更加主动融入首都、服务首都，在服务中实现高质量发展。

从考核个人转向考核团队，引导科研人员坐住坐稳“冷板凳”

吹着冷风、腿盖厚毯子……透射电子显微镜实验室位于地下一层，北京工业大学材料科学与工程学院师生正在开展实验。恒温的环境，才能避免数据偏差，无论春夏秋冬，空调都设置在16摄氏度。

隔壁另一间实验室里，国产扫描电子显微镜下，三元正极材料在发生热失控后，被放大至纳米尺度。看似一个个密密麻麻的黑点，作用可不小，能被广泛应用于新能源汽车电池。通过实验，科研团队希望发现材料发生热失稳的根源，寻找更安全的电池材料。

实验室的“冷板凳”不好坐，一项成果往往需要经年累月的研究。倘若一年之内没有科研产出，当年绩效工资怎样测算？对项目进度和成员积极性会有什么影响？

奔着问题去，盯着问题改。考虑到科研周期相对较长，北工大鼓励二级学院组建科研团队，根据团队成果分配绩效工资。“从考核个人转向考核团队，我可以更专注地投入长期研究，也有了更多与同事交流合作的机会。”该院教授柯小行说。

科学的绩效分配改革助力科研工作扎实推进，也为年轻人兜底。青年教师卢岳在入职初期科研产出相对较弱，考虑到他的科研压力，团队在绩效分配上予以倾斜，在日常工作和生活中提供扶持。经过几年沉淀，“青椒”升级“朝天椒”——卢岳在相关领域取得重大发现，不但产出了高水平的科研成果，还获得国家自然科学基金委相关项目支持，以双聘形式参与某国家级实验室的重大科研任务。

“我们坚持目标导向，与学部（院）签订‘十四五’目标责任书，让成果与绩效的对应更加清晰。”北工大人事处负责人表示，瞄准国家重大研发计划和战略需求，立足经济社会发展需要，学校在新修订的绩效考核评价方案、专业技术职称评聘文件中明确，对首都高质量发展具有支撑作用的重大研究成果和技术突破的，给予绩效和政策倾斜。

高质量发展需求在哪里，高等教育改革就跟进到哪里。“构建高等教育领域的新型生产关系，发挥高校在发展新质生产力中的重要作用，是修订绩效考核评价方案的落脚点。”中国教育科学研究院研究员王小飞认为，通过绩效考核改革，将有效调动教师科研热情。

据介绍，北京市教委近年来强化过程管理与绩效评价，将考核评价结果作为下一年度经费动态支持的重要依据，激励市属高校凝练特色、强化优势，提升办学整体水平。一批高校坚持改革为先、分类评价、科学有效、动态管理，制定与现代大学制度相适应的绩效考核评价管理制度，突出教育教学中心地位，完善多劳多得、优绩优酬分配机制，充分调动教职工积极性，为提升学校办学水平提供保障。

耕好高等教育这块田，改革是最宝贵的肥料。李奕表示，下一步要深入贯彻落实改革举措。一方面，优化高等教育布局，加快推进“双一流”建设，推进高校分类发展，持续优化北京高校学科专业结构，加强基础学科、新兴学科、交叉学科建设，超常布局急需学科专业。另一方面，完善高校科技创新机制，提高成果转化效能，继续抓好高教改革发展。

《 人民日报 》（ 2025年01月26日 05 版）

(责编：白宇、卫嘉)