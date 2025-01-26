新华社北京1月25日电（记者王镜宇）记者从教育部官方网站获悉，教育部日前印发《关于加强新时代中小学体育教师队伍建设若干举措的通知》（以下简称《通知》）。在这份文件中，有“体育教师的学历须是体育专业”“体育教师享受与其他学科教师同等待遇”“突出对‘三大球’教师队伍的重视”等要求。

教育部出台这份文件是为了进一步完善体育教师队伍建设体制机制，努力打造一支高素质专业化的中小学体育教师队伍，为加快建设教育强国、体育强国贡献力量。

教育部教师工作司负责人在对这份文件进行解读时表示，对标教育强国、体育强国建设目标，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，体育教师队伍仍存在数量不足、补充困难、专业化程度偏低等问题，亟需出台加强体育教师队伍建设的专门举措。教育部召开专题会议，在广泛调研、征求意见的基础上，印发了这份《通知》。

作为首个专门针对体育教师队伍建设的文件，《通知》结合实际问题，总结分析体育教师队伍的特点、现状、问题，聚焦补充配备、专业提升、待遇保障，提出了一些创新做法。

第一，突出体育教师补充配备。一是在充分调研和科学测算基础上，提出学校要按照不高于班师比小学5:1、初中6:1、高中8:1的标准配备体育专任教师，并且针对体育教师招聘条件做了明确要求。二是落实教练员岗位制度，学校教练员、体育教师可在符合条件的前提下按规定互相转任。三是打通优秀退役运动员、优秀退役军人到中小学任教通道。四是鼓励有条件的地区通过政府购买服务等方式，与相关专业机构等社会力量合作向学校提供体育教育课后服务和教练服务，满足学生多样化体育教育活动需要。

第二，突出体育教师专业素质提升。一是提高来源质量，规定体育教师的学历须是体育专业，非体育专业要具有二级及以上运动员等级证书。明确将专项运动技能作为体育教师招录的重要考核内容和依据。二是强化职后培训，对全体在职体育教师实施按能力分层、按学段分阶的精准培训，优化“国培计划”体育教师培训项目，着力提升中小学体育教师学科素养。

第三，突出体育教师队伍待遇保障。一是完善体育教师考核评价机制，体育教师享受与其他学科教师同等待遇。二是将体育教师开展课后训练、课外活动、指导参赛等计入教学工作量，并根据学生体质健康状况和竞赛成绩，在绩效工资分配时给予倾斜。

第四，突出对“三大球”教师队伍的重视。一是明确提出配备要求，强调采取多种方式配足补齐校园足球、篮球、排球专（兼）职教师。二是注重招聘补充，可拿出一定数量的中小学体育教师岗位面向取得教师资格的优秀退役运动员、优秀退役军人公开招聘，重点吸引优秀足球退役运动员到中小学担任体育教师。

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