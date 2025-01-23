“取消各类人才计划对社保、户籍等方面限制”“实施培育壮大科技领军企业三年行动”“企业牵头或参与的重大科技项目占比不低于80%”……1月22日，2025年浙江省科技系统工作推进会在杭州举行，部署2025年浙江科技工作。

“经济大省挑大梁。在科技创新上，浙江作为大省，必然要勇挑大梁，既有底气，也有挑战。”浙江省科技厅党组书记佟桂莉在会上表示。

2025年浙江科技工作定下目标：区域创新能力保持全国第4，企业创新能力位次争先进位，研发投入强度达3.3%，高能级科创平台成为新质生产力发展核心策源地，人工智能、生命健康、新材料新能源三大科创高地建设取得重大进展。

浙江省科技厅厅长高鹰忠介绍，2025年，浙江要促进各类创新资源向新质生产力集聚，重点是做深做透教育科技人才一体改革发展、科技创新和产业创新深度融合“两篇大文章”。

部门联动 推进教科人一体贯通

2024年，围绕教育科技人才一体化发展，浙江出台了系列政策，深化两批27个改革试点并编制了首批典型案例。

在此基础上，此次会议提出，要深入推进教育科技人才一体贯通，提升高能级科创平台对高质量发展的基础性、战略性支撑作用。2025年，浙江省科技厅计划联合浙江省委人才办，优化人才引育体系，取消各类人才计划对社保、户籍等方面限制，优化全职认定标准。

高鹰忠介绍，浙江今年要实施校院企高层次人才“互聘共享”计划，推动高水平大学和高能级科创平台全部建立人才有序流动共享机制，2025年计划选派“产业教授”“科技副总”千名左右。

同时，浙江省科技厅将联合浙江省教育厅深入推进“双一流196工程”和高校基础设施提质工程，推动浙江大学优势学科与高水平大学建设高校“登峰学科”签订战略合作协议，建立与新质生产力发展需要相匹配的高校学科专业优化调整机制。

“浙江今年要推进科创平台‘四个全覆盖’，即科创平台与高校、企业（用户）、产业链结对全覆盖，金融投资机构派驻投资经理全覆盖，企业和社会经费占科研投入比例50%以上全覆盖，有组织科研成果转化全覆盖。”高鹰忠说。

企业主导 提高科技成果产出率

数据显示，2024年1月至11月，浙江省数字经济核心产业制造业、战略性新兴产业、高新技术产业增加值分别增长7.0%、7.2%、8.0%。此外，浙江2024年新增高新技术企业5100家，新建省级创新联合体12家。

“做深做透科技创新和产业创新深度融合大文章，要抓牢企业主体这一融合的关键。”高鹰忠表示。

会议提出，浙江要完善科技企业梯度培育机制，实施培育壮大科技领军企业三年行动，推动企业主导的产学研融通创新，让企业真正成为“出题人”“答题人”“阅卷人”。

具体而言，浙江2025年计划入库培育科技领军企业50家，新认定高新技术企业5000家，新建科技领军企业牵头、与重大科技专项联动实施的创新联合体15个，企业牵头或参与的重大科技项目占比不低于80%。

“科技供给是科技创新和产业创新深度融合的基础。”高鹰忠认为，浙江要建立“抓两头、盯中间”重大科技项目管理模式，完善新质生产力牵引、企业主体的项目组织实施机制，联动实施人工智能、量子科技、新能源、低空经济、人形机器人等领域重大科技专项和黄酒等历史经典产业科技赋能专项。

2025年，浙江省计划组织实施企业全面参与的浙江省“双尖双领+X”重大科技项目400项以上，取得100项“1到10”“10到100”的支撑新质生产力发展的标志性成果。（记者江耘、通讯员杨一之）

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