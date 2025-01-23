隆冬时节，李磊嘴上哼唱着童谣，手上拿着一大摞诗稿，一年期满，他满是不舍地离开了湖北恩施。

李磊是上海音乐学院副教授，也是中组部、团中央第24批博士服务团赴鄂成员，挂职于湖北省恩施州文化和旅游局，任副局长。大城市的音乐学院副教授为何沉醉于武陵山深处的童谣？这要从博士服务团的一次调研说起。

2024年8月，李磊一行到恩施州的中小学校调研。在建始县汇富民族希望小学，墙上张贴着的诗歌《滚铁环》，让博士们挪不开脚步，原来这是7岁的杨琼瑶同学所作。

“你为什么写滚铁环？”

“滚铁环是爸爸教我玩的，我很喜欢。”

“长大了想做什么呢？”

“我想当艺术家。”

…………

“这是恩施的孩子对着大山、蓝天的倾诉。我们要用声音来唱出一个孩子的梦。”在与杨琼瑶聊过后，李磊便决心为这首诗谱曲。咕噜噜的铁环、小艺术家的梦想……李磊把诗歌创作成了一首大山里的新童谣《滚铁环》。

朗朗上口的童谣，赢得了恩施市屯堡乡马者小学孩子们的喜爱。他们用了好几个月的时间编排舞蹈。2024年底，在恩施州文化馆的舞台上，孩子们把恩施“小诗人”的梦想唱了出来，赢得了观众喝彩。

一年来，博士服务团共收集了31名恩施小朋友的31首诗。这些诗正陆续由北京、上海、恩施的多位音乐人谱曲。目前，已有25首诗变为歌谣。

“躺在爷爷的摇摇椅上，望着漫天的繁星，好想有一架长长的梯子，去看鹊桥相会、去看神舟飞船、去看宇宙星河，我要骄傲地告诉他们，那颗蓝宝石就是我的家。”

前几天，恩施州城机场路社区中心的阁楼录音棚里，音乐爱好者宋丛玲带着孩子们录唱这首由恩施市实验小学10岁小朋友文奕二创作、恩施市二中教师甄杰谱曲的诗歌《夏夜》。孩子们认真排练，歌声动人。

“虽然挂职已经结束了，但是这份情缘没有结束。”李磊笑着说，“今年，我们将出版儿童原创诗歌集《大山里的小小艺术家》、原创合唱作品集《大山里的新歌谣》，这些诗歌、音乐也将进行录制与推广，让全国读者和听众都能从其中领略恩施的风土人情，看见恩施小诗人、小艺术家们的斑斓梦想。”

（本报记者 张 锐 王建宏 本报通讯员 曾维明）

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