“保护视力，预防近视，眼保健操现在开始，闭眼……”上午10点，熟悉的眼保健操音乐在重庆市九龙坡区杨家坪中学校园响起。多年来，这已成为学校固定的眼保健项目。

“不仅打造绿色教室、建立科学检测教室等，学校还在教学楼开设面积约3000平方米的绿色运动平台，学生课间就可以在平台上进行简单运动，或驻足远眺，让眼睛得到休息和放松。”校长潘晓峰说，“我们大力建设近视防控示范学校，建造了近视防控长廊，配备了验光仪、视力灯箱等近视防控设施设备，让关注自身视力健康成为学生生活日常。”

2024年九龙坡区儿童青少年总体近视率较2021年下降5.18个百分点。取得如此成绩，九龙坡区教委有自己的妙招：

“每年安排专项资金221万元用于全区儿童青少年视力监测，落实一年4次近视监测工作，与区卫生健康委全面推行‘专职+聘任’‘一校三卫’管理模式，即一个学校配备专兼职校医、眼科医师、卫生副校长，保证每所学校至少配备1名校医。”九龙坡区政府教育总督学於茜表示，该区建立了统筹制度，分别从学校抓实、家校协同、医教结合、社会支持、数智防控五个方面落实儿童青少年近视防控工作，取得了切实的防控成效。

重庆育才中学的专职校医邹江涛告诉记者：“我们对全校学生每学期进行两次视力监测，建立了一人一档的视力跟踪数据，全方面全过程把控学生们的视力发展情况，通过数据分析针对每个学生提出防控建议。”

1月17日下午，在川外九龙附小的操场上，跳房子、圆圈变速跑、趣味瑜伽……同学们在老师的带领下，做着游戏和运动。“设计趣味游戏，就是要让孩子们自愿走出教室，只有增强体质，才能预防近视。”教师刘聪说。

九龙坡区每年打造近视防控试点校、示范校、监测校各8所，投入专项经费打造爱眼护眼长廊、馆、厅，配备坐姿矫正器、验光仪等，示范带动全区学校近视防控。全区近视防控纳入政府民生实事项目，教育设施设备近三年累计投入近4.27亿元。

（本报记者 李 宏 黄汉鑫 本报通讯员 陈泳交 廖婉廷）

(责编：李依环、熊旭)