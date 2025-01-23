杨玉春

原标题：【光明论坛】面向未来面向世界 推进教育强国建设

近日，中共中央、国务院印发了《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》（以下简称《纲要》），这是首个以教育强国为主题、推动教育全面服务中国式现代化建设的国家行动计划。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把教育摆在优先发展的战略位置，引领教育事业取得历史性成就，我国由教育大国加快迈向教育强国。目前，我国已建成世界规模最大且有质量的教育体系，教育普及水平实现历史性跨越。国家财政性教育经费投入占国内生产总值比例连续10多年不低于4%，全国2895个县级行政单位全部实现义务教育基本均衡，初步实现城乡一体化发展。全国已有29个省份实施新高考政策，多个省份完成中考改革，高中育人模式逐步转型，职普融合发展步伐加快，现代制造业、战略性新兴产业和现代服务业新增从业人员70%以上来自职业院校。高校已成为基础研究主力军、重大科技突破策源地，在2023年度国家科学技术奖励中，高校牵头获得的国家自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖分别占总数的75.5%、75.6%、56.5%。国家智慧教育公共服务平台注册用户达1.47亿，积累数据3万亿条，学习型社会正加速实现。

此次印发的《纲要》对加快建设教育强国作出全面系统的部署，为我国教育事业的未来发展指明了方向。《纲要》从立德树人、基础教育、高等教育、职业教育、学习型社会、教师队伍、教育改革、教育对外开放等多个方面进行详细规划，明确2027年和2035年两个关键节点的发展目标。《纲要》以全局视角精心布局，直击教育民生的核心议题，谋划一系列务实举措，旨在全方位提升教育质量，切实满足人民群众对优质教育的殷切期望，为国家的长远繁荣与发展提供坚实支撑。

《纲要》在《中国教育现代化2035》的基础上，提出了更为具体和深入的实施策略。在基础教育领域，着重强调要全面构建公平优质的基础教育体系，将关爱学生身心健康放在首位，大力控制“小眼镜儿”“小胖墩儿”的人数。为更科学合理地配置教育资源，《纲要》提出要建立基础教育各学段学龄人口变化监测预警制度，优化中小学和幼儿园布局。在推动义务教育优质均衡发展和城乡一体化方面，加强义务教育学校标准化建设，逐步缩小城乡、区域、校际、群体差距，保障教育起点公平。

强调多元化发展，拓宽教育成长路径。多元化发展体现在多个方面，首先是教育形态的多元化。在基础教育阶段，推行高中多样化发展，探索设立一批以科学教育为特色的普通高中；在高等教育领域，分类推进高校改革发展，明确各类高校发展定位，支持高校差异化发展，并建立分类管理、分类评价机制，引导高校在不同领域发挥优势、办出特色。其次是办学模式多元化。在职业教育方面，塑造多元办学、产教融合的新形态，鼓励企业参与职业教育。最后是教育路径的多元化。要以职普融通拓宽学生成长成才通道，支持普通中小学开展职业启蒙教育、劳动教育，推动中职与普高融合发展，加强优质中职与高职衔接培养，优化职教高考，鼓励应用型本科学校开设职业技术专业，稳步扩大职业本科规模和招生，形成基础教育、高等教育与职业教育多元化、特色化发展的新格局。

数字化赋能教育，推进教与学的转型。当前，数字化不仅推动了教育管理的现代化和科学化，还极大地促进了教育方式的创新和变革，为实现个性化教学、因材施教提供了更多可能。深入实施国家教育数字化战略需要充分考虑新时代数字化对教育发展的深远影响和重大意义，将思想政治工作与信息技术深度融合，打造网络思政教育特色品牌；要加快教材数字化转型步伐，规范网络空间的语言文字使用；要全面实施教育数字化战略，深化在线教育的集成化和体系化建设，完善教育公共资源库，建立分层分类的数字化教学资源体系。此外，还要打造一系列数字教育公共产品，推动优质慕课走出去；促进人工智能与教育深度融合，助力教育变革，加强课程体系改革与优化；制定完善的师生数字素养标准，深化人工智能助推教师队伍建设，打造先进的教育大模型，积极探索建设云端学校等新型教育模式。

《纲要》强调，要推出“中国系列”原创教材，加速建设中国特色、世界一流的大学和优势学科。加强“留学中国”品牌和能力建设，既要走出去，也要引进来，加强与国外高水平大学的合作，强化学生的国际化素养培育，加强教师培训国际交流合作，努力建设具有全球影响力的教育中心。积极发出中国声音，提升高等教育海外办学能力，支持国际学术交流和教育科研合作，参与国际大科学计划。积极参与全球教育治理，建立教育创新合作网络，实施中国教育品牌培育计划，全面提升国际影响力。

（作者：杨玉春，系北京师范大学教育学部教授、中国教育政策研究院研究员）

(责编：李依环、熊旭)