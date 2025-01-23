巩永丹

原标题：【光明时评】科普，重在“科”要在“普”

中国科技馆发布数据显示，经测算，2024年全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团的数百家科技馆接待观众首次突破1亿人次，比2023年增长16.3%。科技馆点亮更多人的科学梦，成为国家科普能力建设的重要组成部分。

近年来，随着科技创新的加速推进，新科技和新业态不断涌现，科技创新和科学普及成为实现创新发展的坚实“两翼”。越来越多的科普教育基地成为“科技迷”的打卡地，成为青少年的“第二课堂”。科技馆已经不单是一座物理意义上的场馆，而是一座没有围墙的“大学校”。触手可及的前沿科技成果、新颖有趣的科研活动、感人至深的科学家故事、沉浸式技术体验，这些都是科技馆为公众送上的“科普大餐”。科技馆用“科普+”的多元形式，把“硬核”科技融入公众日常生活，赋能经济社会各个领域，展现出科普对经济社会发展的助推作用。

过去一段时间，作为科普服务核心阵地的科技馆（站）和科技活动中心，在“科普+”方面作出了积极探索，呈现出一系列新气象。比如，中国科技馆推出的科学文化访谈节目《北辰对话》以“线上+线下”“对谈+互动”的模式，带领观众探寻科学文化前沿问题；新疆巴音郭楞蒙古自治州的81个乡村科普馆，通过科普特色产业，打造了农牧民身边的“科技孵化器”；上海自然博物馆使用AI“复活术”，使长须鲸、白鱀豚和猛犸象等珍稀馆藏标本“活”了起来。“科普+”在本质上是一种“大科普”理念，是覆盖不同地域、领域和主体的社会化、多元化的科普形式，它正在全面融入社会日常，为推动科技、文化、艺术等领域的融合发展带来了巨大潜力和活力。

党的十八大以来，我国科普事业蓬勃发展，持续建设并形成了以实体科技馆为依托，流动科技馆、科普大篷车、数字科技馆等协同发展的现代科技馆体系，使科技馆体系成为一项“惠民工程”，公共科普服务更加均衡普惠。数据显示，2024年，流动科技馆累计巡展746站、服务公众2848.6万人次；科普大篷车累计行驶里程268万公里、开展活动3.6万场；面对偏远地区乡村学校开展的“流动科学课”活动网络传播量超3.5亿次。面向未来，我们需进一步提高科普公共服务均等化水平，进一步打通科普服务从城镇到农村的“最后一公里”，以“科普+”服务助力提高全民科学素质，营造热爱科学、崇尚创新的社会氛围。

推动“科普+”资源更加开放流动。“科普+”是多元主体参与的科普新生态，它以“科普+网格”“科普+艺术”“科普+摄影”等多元形式实现了科普资源的有效利用。2021年，我国首个太空科普教育品牌“天宫课堂”正式推出，在“天宫课堂”上，航天员们化身“太空教师”，面向全国青少年进行太空科普授课，充分利用了载人航天宝贵的天地科技设施资源。未来，我们应紧紧围绕航天、深海、核电、人工智能、生命健康、“双碳”等科技热点领域，打造“科普+”优势资源，加强协同联动和资源共享，推动“科普+”资源跨域、跨界和跨国流动。近几年，我国科技馆加强了联动共享，流动科技馆和科普大篷车跨越山海，将优质科普教育资源送达偏远地区，结出累累硕果。同时，我国流动科技馆项目陆续开展国际巡展，积极探索与共建“一带一路”国家的科普合作，进一步扩大了国际科普合作“朋友圈”，丰富了国际科普资源。

科普是全社会的共同事业，其重在“科”，要在“普”。未来我们当紧贴国家重大需求，紧跟科技发展步伐，以更高质量的“科普+”厚植科技创新的沃土。

（作者：巩永丹，系北京航空航天大学马克思主义学院副教授）

(责编：李依环、熊旭)