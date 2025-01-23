打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

科普，重在“科”要在“普”

巩永丹
2025年01月23日09:03 | 来源：光明日报
小字号

原标题：【光明时评】科普，重在“科”要在“普”

中国科技馆发布数据显示，经测算，2024年全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团的数百家科技馆接待观众首次突破1亿人次，比2023年增长16.3%。科技馆点亮更多人的科学梦，成为国家科普能力建设的重要组成部分。

近年来，随着科技创新的加速推进，新科技和新业态不断涌现，科技创新和科学普及成为实现创新发展的坚实“两翼”。越来越多的科普教育基地成为“科技迷”的打卡地，成为青少年的“第二课堂”。科技馆已经不单是一座物理意义上的场馆，而是一座没有围墙的“大学校”。触手可及的前沿科技成果、新颖有趣的科研活动、感人至深的科学家故事、沉浸式技术体验，这些都是科技馆为公众送上的“科普大餐”。科技馆用“科普+”的多元形式，把“硬核”科技融入公众日常生活，赋能经济社会各个领域，展现出科普对经济社会发展的助推作用。

过去一段时间，作为科普服务核心阵地的科技馆（站）和科技活动中心，在“科普+”方面作出了积极探索，呈现出一系列新气象。比如，中国科技馆推出的科学文化访谈节目《北辰对话》以“线上+线下”“对谈+互动”的模式，带领观众探寻科学文化前沿问题；新疆巴音郭楞蒙古自治州的81个乡村科普馆，通过科普特色产业，打造了农牧民身边的“科技孵化器”；上海自然博物馆使用AI“复活术”，使长须鲸、白鱀豚和猛犸象等珍稀馆藏标本“活”了起来。“科普+”在本质上是一种“大科普”理念，是覆盖不同地域、领域和主体的社会化、多元化的科普形式，它正在全面融入社会日常，为推动科技、文化、艺术等领域的融合发展带来了巨大潜力和活力。

党的十八大以来，我国科普事业蓬勃发展，持续建设并形成了以实体科技馆为依托，流动科技馆、科普大篷车、数字科技馆等协同发展的现代科技馆体系，使科技馆体系成为一项“惠民工程”，公共科普服务更加均衡普惠。数据显示，2024年，流动科技馆累计巡展746站、服务公众2848.6万人次；科普大篷车累计行驶里程268万公里、开展活动3.6万场；面对偏远地区乡村学校开展的“流动科学课”活动网络传播量超3.5亿次。面向未来，我们需进一步提高科普公共服务均等化水平，进一步打通科普服务从城镇到农村的“最后一公里”，以“科普+”服务助力提高全民科学素质，营造热爱科学、崇尚创新的社会氛围。

推动“科普+”资源更加开放流动。“科普+”是多元主体参与的科普新生态，它以“科普+网格”“科普+艺术”“科普+摄影”等多元形式实现了科普资源的有效利用。2021年，我国首个太空科普教育品牌“天宫课堂”正式推出，在“天宫课堂”上，航天员们化身“太空教师”，面向全国青少年进行太空科普授课，充分利用了载人航天宝贵的天地科技设施资源。未来，我们应紧紧围绕航天、深海、核电、人工智能、生命健康、“双碳”等科技热点领域，打造“科普+”优势资源，加强协同联动和资源共享，推动“科普+”资源跨域、跨界和跨国流动。近几年，我国科技馆加强了联动共享，流动科技馆和科普大篷车跨越山海，将优质科普教育资源送达偏远地区，结出累累硕果。同时，我国流动科技馆项目陆续开展国际巡展，积极探索与共建“一带一路”国家的科普合作，进一步扩大了国际科普合作“朋友圈”，丰富了国际科普资源。

科普是全社会的共同事业，其重在“科”，要在“普”。未来我们当紧贴国家重大需求，紧跟科技发展步伐，以更高质量的“科普+”厚植科技创新的沃土。

（作者：巩永丹，系北京航空航天大学马克思主义学院副教授）

(责编：李依环、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部