全国政协委员苗洁——

本报记者 付明丽

元旦这天，全国政协委员、山西艺术职业学院副院长苗洁收到了全国政协提案委员会的提案办复证书。

去年全国两会，苗洁围绕戏曲教育和人才培养领域，提交了三个提案，都得到了相关部门的认真办理和答复。“这让我备受鼓舞，更有信心为人民履职。”苗洁说。

苗洁从事晋剧表演40多年、从教近10年，是中国戏剧“梅花奖”获得者。2024年，苗洁深入山西、北京、内蒙古等地的十几个城市调研，深入了解戏曲艺术传承发展的经验和困境。其中，在山西晋中市太谷区朝阳村朝阳学校的两次调研活动，让她印象深刻。

太谷区是晋剧艺术发源地之一。朝阳学校立足当地文化特色，与晋中市艺术学校合作，成立了晋剧社团。经过5年培养，晋剧社团壮大到70余人。同时，学习晋剧艺术在朝阳村蔚然成风。

“一个小学能投入这么多力量传承晋剧，并且能做到学业、艺术两不误，这让我看到了戏曲传承的希望和力量。”苗洁计划推动朝阳学校成为山西艺术职业学院教学点，助力晋剧文化传承。

过去一年，苗洁讲了10场戏曲公开课，授课对象有学校师生、社区居民、戏曲爱好者等，反响不错。“去年全国两会，我建议戏曲经典剧目进课本。如何进一步推进？我认为老师是关键。”苗洁介绍，今年自己会继续细化提案，建议进一步提高音乐学科老师的戏曲文化修养。

“地方戏是我们的乡愁，保护好、传承好稀有剧种，有助于守住我们的文化根脉。”近两年来，苗洁考察调研了十几种地方稀有剧种的生存状况，掌握了大量一手资料。

“近年来，传统戏曲越来越受欢迎，比如越剧《新龙门客栈》受到了年轻人的追捧，常常一票难求。但是，戏曲的传承与发展仍存在一些瓶颈，尤其创新、创作人才的短缺较为紧迫。要推出更多接地气、有市场的优质剧目，必须加强创作人才培养。”苗洁建议。

苗洁身兼数职，作为山西艺术职业学院副院长，要负责学校的教学管理；作为晋剧艺术传承人，要排戏、讲学、带新人；作为一级演员，各种演出、比赛更是不能缺席。怎样平衡好各项工作，让履职更高效？

“把调研工作融入日常。”苗洁介绍，“到基层院团，我会找团长、老中青三代演员聊一聊他们的发展现状，到广东、浙江等发达地区多学学别人的创作、带团经验，讲课的时候多听听观众想看什么样的戏，每次外出都是一次调研，很多提案就是这样来的。”

眼下，苗洁正忙着梳理总结过去一年的调研成果，为提案做准备。“我将继续立足本职工作，努力把每件提案谋到要处、实处，为戏曲文化保护和传承贡献一份绵薄之力。”

《 人民日报 》（ 2025年01月23日 18 版）

(责编：李依环、熊旭)