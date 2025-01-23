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为未来产业提供人才支撑（提案提要）

2025年01月23日08:42 | 来源：人民网－人民日报
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提案人：民盟中央

案由：当前新一轮科技革命和产业变革不断孕育颠覆性技术，围绕未来产业的竞争方兴未艾。目前我国人才供给结构与未来产业需求适配度不高，科研人员创新活力不足，尚未形成与未来产业发展相适应的创新人才支撑体系。

建议：构建同未来产业需求相适应的人才培养体系。进一步加强拔尖创新人才的基础培养，构建多渠道的培养体系，扩展拔尖创新人才的发展通道，着力营造有利于拔尖创新人才培养的氛围。对高等教育的学科设置和人才培养方案进行统筹谋划，构建适应未来产业发展需求的学科动态调整机制。加强高校与科研院所、企业的协同合作，面向未来产业技术重大需求开展人才培养和协同创新。

强化顶尖创新人才引进力度和服务保障措施。优化引才标准，引进未来产业相关领域高层次人才和学科急需人才，完善高层次人才引进绿色通道。明确用人主体的人才需求搜集机制。充分发挥国家实验室、新型研发机构、高校院所等用人主体的引才育才作用，积极引进一批战略科学家、科技领军人才和青年人才，对于顶尖人才设立引才专项基金，采取“因人设岗”“一人一策”方式引进。

简化科技管理流程，完善人才评价和激励机制。简化科研项目申报和管理流程，提高科研经费投入和使用效率，鼓励科研人员自主创新和成果转化，保护知识产权和创新成果。完善人才评价和激励机制，加强对青年科研人员的配套支持力度。

（文  通整理）

《 人民日报 》（ 2025年01月23日 18 版）

(责编：李依环、熊旭)

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