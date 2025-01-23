二百三十万名教师和四千七百三十万名学生将受益

本报记者 宋亦然

巴西政府近日正式启动实施“更多教师计划”，将从教师选拔、师资分配、教师培训、提高教师社会地位和吸引大学毕业生等5个方面充实师资力量，重点提高基础教育阶段教师的教学能力和社会地位，推动教育事业可持续发展。

2024年6月，巴西总统卢拉签署《2024—2034国家教育计划》。作为推动教育事业发展的指导性文件，巴西新版国家教育计划中明确提出18项目标，包括改善教育质量、促进教育公平、提升入学率等内容。此次推出的“更多教师计划”聚焦改善教师待遇、扩充师资队伍、提升教育质量。具体措施包括为在职教师及教育学专业学生提供资金补贴、向师资短缺地区增派专业人员、支持教师参加以教学为重点的研究生课程、向公立学校教师发放办公电脑等。巴西教育部门预计，230万名教师将从中受益，4730万名学生得以接受更高质量教育。

“师资队伍建设对于教育事业可持续发展至关重要。”巴西教育部部长卡米洛·桑塔纳表示，最新接受调查的巴西15岁学生中只有3%愿意将来从事教师职业；获得相关学士学位的人只有约1/3会最终从事教师一职；过去5年中，巴西63%的城市没有进行过教师公开竞聘考试。“因此，政府高度重视提高教师群体的社会价值，需要采取措施切实改善教师的工作条件并提高薪资水平。”桑塔纳说。巴伊亚州教师西尔维娅·赫苏斯认为：“教师不仅是一种职业，更是一项使命。这一计划将有助于解决教师待遇和人手紧缺问题。”

为进一步提高教育普及率，针对该国高中阶段学生复读率和辍学率长期居高不下的问题，巴西政府于2023年11月启动实施学生储蓄金援助计划，以帮助高中阶段家境贫寒的学生顺利完成学业。根据援助计划，学生只要提供入学和出勤证明，每月即可获得200雷亚尔（1美元约合6雷亚尔）的奖励金并可随时提取；每成功完成一个学年的学习，可收到1000雷亚尔存款，并可在高中毕业时提取；如果报名参加了巴西全国高中考试，还可额外获得200雷亚尔。截至2024年年底，已有近400万名学生受益。巴西种族不平等研究和数据中心创始人兼顾问艾里奥·桑托斯表示，这项政策能够在一定程度上鼓励学生完成高中学业。桑塔纳表示，得益于储蓄金援助计划，2024年巴西全国高中考试的报名人数达430万，比2023年确认的考生人数增加了10%。

目前，巴西教育部门还在进一步完善针对公立高校空缺名额重新分配的“统一选拔系统”，并为私立高等教育机构在读本科生和培训课程学生提供全额或部分奖学金。这些措施都将对巴西促进教育公平和教育系统长远发展产生积极影响。

（本报里约热内卢1月22日电）

《 人民日报 》（ 2025年01月23日 17 版）

(责编：李依环、熊旭)