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北京化工大学国家能源生物炼制研发中心——

勇闯科研“无人区”（新春走基层·探访新质生产力）

本报记者 葛孟超
2025年01月23日08:40 | 来源：人民网－人民日报
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高通量菌种筛选自动化平台上，机械臂在孔板上进行微生物接种；研究人员调试好摇床，几十个发酵瓶里的液体来回震荡……走进北京化工大学国家能源生物炼制研发中心的实验室，一派忙碌景象。

“从实验室里30毫升的发酵瓶，到3升的发酵罐，再到中试平台上1吨的大罐，实验使用的容器越大，意味着研究离工业化应用越来越近。”北京化工大学生命科学与技术学院教授曹辉说，团队近期在生物法己二酸制备技术上取得重大突破，今年有望在“大罐”里继续验证。

己二酸是一种基础化学原料，具有广泛的工业用途，比如制造常见的尼龙材料。生物法制备己二酸的最大优势，是原材料可再生且生产过程清洁高效，有助于产业绿色低碳转型。

两年多前选择这个课题时，团队成员都觉得“难”“不好做”。

为啥难？“生物法制备己二酸，国外已研究多年，一直未能取得实质进展，没有现成的经验可以参考。”团队成员、生命科学与技术学院2022级博士研究生李萌蕾说。但团队不想搞同质化研究，想要向科技前沿“无人区”探索。

自主研发技术，搭建自动化平台，在服务器上虚拟数字化微生物……团队运用人工智能技术，模拟生物反应过程。“这极大提高了实验效率，减少了研究中可能出现的错误。”曹辉说。近年来，研发中心瞄准国家重大发展需求和产业技术前沿，取得多项研究成果，成功将生物法制备燃料乙醇、丁二酸等技术进行工业化应用，后续将与企业合作进行更大规模的中试。

“其实，学校已经放寒假了，但因为今年有机会上‘大罐’，大家都憋着劲儿！”李萌蕾也和团队其他成员一样，在实验室里紧盯着。

“我们重视‘从0到1’的原始创新突破，也关注‘从1到无穷’的成果转化，让更多科技创新成果走出实验室、走向应用，为培育发展新质生产力提供更多支撑。”曹辉说。

《 人民日报 》（ 2025年01月23日 06 版）

(责编：李依环、熊旭)

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