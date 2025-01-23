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诗的背后是历史

——读辛晓娟《人生得意在长安》

张凌岚
2025年01月23日08:38 | 来源：人民网－人民日报海外版
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辛晓娟（笔名步非烟）的《人生得意在长安：诗说大唐》（北京大学出版社）是基于她在百家讲坛的“诗说唐朝”系列讲座讲稿编纂而成。全书共选用21首唐诗，参考诗歌创作的时间顺序，按内容分为“路上与宦旅”“宴聚与友朋”“佳时与节庆”“边塞与宫廷”“历史与声名”5个主题，细腻地勾勒出唐代诗歌的演变脉络及其背后的社会历史图景。

该书的首要特点是，作者精准解读了诗歌中的“留白”，引领读者与诗人心灵相通，使读者找到了同气相求的感觉。诗歌的“留白”藏着作者的未言之隐或难以言尽的真实意图，是诗歌的灵魂所在。近似书法之“气”、水墨之“韵”，“留白”往往只可意会不可言传。辛晓娟通过对诗歌文本的抽丝剥茧，揭示了诗中“留白”所表达的况味及其产生的历史根源，使读者豁然开朗。比如，在解读《过故人庄》时，作者不仅细致剖析了诗歌文本，更以丰富的想象力，将读者带入一幅盛唐田园耕织图中。不过，她并未停留在表面的描绘上，在文本未尽之处，进行了更深层次的探索。特别是对“鸡黍之味”这一细节，作者提出家常味、人情味、田园味三重解读，认为“故人具鸡黍”这普通的一餐饭，暗含自《后汉书》以来“鸡黍之约”的典故，凸显了人情味。而整首诗不仅表达了对朋友的感激，还表达了孟浩然向往田园生活，希望能融入其中的心思。通过这样的解读，辛晓娟不仅让读者看到了盛唐时期田园生活的宁静与美好，更让读者感受到了孟浩然虽未在诗中写出，却在心中深深埋藏的、对于归隐乡村生活的理想。

其次，作者紧随诗人的视角，细致还原了诗歌所描绘的历史场景。这使得诗歌中的意象描写变得清晰、生动，读者如同身临其境，达到了同声相和的效果。譬如，作者根据卢照邻《长安古意》的描述，还原了当时长安的城市建筑布局、市民生活状况等；根据苏味道《正月十五夜》，考证了当时的宵禁制度，以及正月十五不禁夜全民彻夜狂欢的习俗。作者援引史书对韩国夫人所进80米高“百枝千灯”的记载，佐证了“火树银花”的可能性，进而考据了建在龙首原上的大明宫之宏伟高大——仅含元殿前龙尾道就高达七八十米。所以，寻常人望去，有王维笔下“九天阊阖开宫殿”之感，便毫不稀奇了。作者参照历史，让唐诗中今人看起来略显夸张的表述，一下子变得具体可感起来，大唐的繁华胜景仿佛就在眼前。

最后，作者通过对21首诗背后历史的深入挖掘，串联起丰富、详实、可信的史料素材，这些素材不仅涵盖了王朝建立、开疆拓土等见之于青史的宏大叙事，也包含了像上巳游春、打马探花、正月十五闹元宵这样的民俗风情。这些对唐代文学发展史、科举制度史、民俗史的立体呈现，还原了大唐郁郁葱葱的社会风貌。

辛晓娟作为古典诗词研究专家，在本书写作中采用贴近读者、平易近人的方式，花费大量时间精力和笔墨，为读者构建起一个烟火气息和厚重历史相交融的大唐世界，引人入胜，回味无穷。她不断变换“诗”与“史”的视角，既客观详实，又感性十足，这种理性分析与感性体悟相结合的解读方法，或许能帮助我们最大限度还原诗与史的本来面貌。

（作者单位：北京师范大学文学院）

(责编：李依环、熊旭)

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