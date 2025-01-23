新华社上海1月22日电（记者李荣）为切实推进沪港合作，充分发挥香港科技大学在“芯片、人工智能和生物医药”等学科方面的创新创业优势，香港科技大学上海产教融合中心22日在上海徐汇滨江揭牌。

这是香港科技大学首个位于长三角的产学研基地，将承担“产教融合人才培养”和“创新孵化产业加速”两大核心功能，与上海市高校、企业合作打造人才培养、创新驱动和技术融合的国际化生态。

港科大上海中心采取“一中心、两基地”的协同发展模式。两个基地分别位于徐汇西岸国际人工智能大厦（西岸基地）及上海人工智能产业集聚区“北杨人工智能创新中心”（北杨基地）。前者将主要聚焦产业生态培育及汇聚产业资源，后者则会着力构筑产学研高地与科研成果的转化。

此次，20多家上海知名科创企业与港科大签署合作协议，涵盖信息科技、金融、生物医药、互联网、制造业、媒体及旅游业等领域。其中，港科大、上海徐汇区政府与上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司签署了一份三方合作协议，通过港科大上海中心的成立，将在教育、科研等方面开展全面合作。

上海市政府相关负责人表示，香港科技大学是世界知名高校，徐汇区是上海教育强区和科创中心建设重要承载区，漕河泾新兴技术开发区是一流的科创园区，此次三方签约，是落实沪港两地合作愿景的有力行动。

港科大还与复旦大学上海医学院、上海交通大学医学院、同济大学医学院及上海科技大学达成医学领域的战略合作关系。

港科大上海中心落成启用后，港科大将为学生提供全新的学习路径，让修读指定两年制硕士课程的学生可选择于上海修课一年。港科大还将设立长三角科创基金，为相关合作伙伴提供技术支援、设备共用、实验场地等服务，协助降低创业成本，提高科技成果转化率。

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