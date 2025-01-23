本报北京1月22日电 （记者吴月）近日，教育部办公厅印发《中小学科学教育工作指南》（以下简称《指南》），聚焦中小学科学教育重点工作，提供了具体实施路径，提出了明确意见建议。针对教育行政部门、学校和科学类课程教师等不同主体，分别明确了工作内容。

《指南》提出，教育行政部门主要统筹教师配备、资源整合、评价改革、智慧赋能等方面工作，通过配齐配优科学类课程教师、配强科学副校长、做好科学类课程教师培养培训、探索建设区域科学教育中心、加强科学教育资源对接转化等具体措施，引领推动中小学科学教育工作取得突破。

其中，在配齐配优科学类课程教师方面，《指南》提出推动实现每所小学至少有1名具有理工类背景的硕士学位科学教师；在配强科学副校长方面，提出确保每所学校至少有1名科学副校长。

《指南》强调，学校主要聚焦加强科学教育课程实施、深化科学教育教学改革、改进科学教育评价方式等，通过在学校课程实施方案中强化科学教育，推进国家课程、地方课程和校本课程协同育人，提高科学类课后服务比例，加强校园科学文化建设等具体措施，推动中小学科学教育工作落地执行。

《 人民日报 》（ 2025年01月23日 13 版）

(责编：白宇、卫嘉)