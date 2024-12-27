人民网北京12月27日电 以“推进教育科技人才一体发展，加快建设教育强国”为主题的人民网2024大学校长论坛今天在人民日报社新媒体大厦“初心报告厅”举行。北京外国语大学党委副书记贾德忠指出，作为开设101种外国语，以全球语言、全球文化、全球治理等为主要学科方向的北外学生，既要把论文写在祖国大地上，也要通过各种方式走进七大洲五大洋，上好“行走世界的大思政课”。

北京外国语大学党委副书记贾德忠。人民网记者 任峰涛摄

贾德忠介绍，社会实践是立德树人的重要载体和重要抓手。近年来，北外不断强化社会实践政治功能，贯通第一课堂和第二课堂育人链条，引导学生在主题社会实践中受教育、做贡献、长才干。

“2022年暑期以来，我们连续三年开展‘中国边疆周边万里行’师生社会实践活动，学生深入陆地边境线两侧，体察风土人情，了解民族文化，探索贸易往来，推进民心相通。2023年开始实施‘全球文明与青年责任’学生海外实习实践项目，两年来已累计派出60余个海外实践团，近千名学生参与，得到海内外多家媒体报道，荣获多项荣誉。”贾德忠说。

贾德忠同时谈到，北外深入推动“五育并举”改革，于2023年率先出台《本科学生“五育”并举综合素质评估实施办法》。《办法》实施一年以来，学校“五育并举”格局初步形成，育人成效日益显著。学校全力打造“大思政”育人模式，深化思政教育品牌建设，创新第二课堂形式内容，师生共创“校长下午茶”“歆传双百工程”“成长导师分享会”等品牌活动，不断提升第二课堂育人成效。

此外，北外还持续推进美育建设，探索构建校内课程教学、社会实践和校园文化建设深度融合的美育课程体系。学校倡导每位北外学生学会一门乐器，为此学校与北京乐器学会携手开设了“器乐高校美育课程”，迄今已开设六年，深受学生欢迎。北外还打造了“歆艺北外——高雅艺术进校园”“草坪音乐节”“艺术团专场”等品牌美育教育活动，提升学生艺术素养和审美能力，助力学生今后在外交外事战线工作中更好讲好中国故事、中华文化。（孙竞、实习生黄劭光）

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