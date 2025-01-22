新华社北京1月22日电（记者徐壮）记者22日从教育部获悉，教育部办公厅近日印发《中小学科学教育工作指南》。工作指南提出，根据教学需要配齐配足小学科学教师，推动实现每所小学至少有1名具有理工类背景的硕士学位科学教师，确保每所学校至少有1名科学副校长。

工作指南聚焦不断完善科学类课程体系建设，改进和创新教学体系，加强师资队伍建设，保障教学实施条件，整合校内外各类实践场所和资源，推动“大中小纵向衔接”“校家社横向联动”等中小学科学教育重点工作，提供了具体实施路径，提出了明确意见建议。针对教育行政部门、学校和科学类课程教师等不同主体，分别明确了工作内容。

工作指南要求，提升科学教育在课后服务中的比例，根据不同学段学生知识经验、思维水平、兴趣特点，进阶式、一体化开展科学类课后服务。

工作指南提出，推动高水平师范大学开设科学教育专业，优化师范类院校科学教育专业课程设置和培养模式。在公费师范生项目中提高科学教育学生培养比例，支持综合性大学培养科学类课程教师。

此外，工作指南还提出开展实践资源建设，探索在区域内中小学建设科学教育实践基地，为高校科学教育相关专业本科生和研究生培养提供实践平台。

据悉，下一步，教育部将强化部署、调度、培训及专家调研指导，督促各地抓好工作指南贯彻落实工作，推动完善中小学科学教育工作长效机制，全面提升科学教育质量和水平。

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