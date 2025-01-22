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儿童被游乐荡椅砸中，责任谁来担？（新闻看法）

本报记者  巨云鹏
2025年01月22日08:56 | 来源：人民网－人民日报
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儿童在小区内的游乐设施上玩耍时发生安全事故，涉事各方应当承担怎样的责任？上海市第一中级人民法院审理的一起生命权、身体权、健康权纠纷案件，引发对游乐设施安全问题的关注。

案件发生在上海某小区的一处游乐场地，场地中放置着滑梯、荡椅等游乐设施。事发时，小樱（化名）和同伴正在其中的一个荡椅上玩耍。两人并排站立在荡椅的脚踏板处，并将荡椅荡得很高。突然，小樱从荡椅上跌落，被荡椅底部击中头部并卡在地面与荡椅之间。因重度颅脑损伤，小樱经抢救无效于当日死亡。

小樱家长将游乐设备公司、物业公司、居委会等告上法庭。一审法院认为，荡椅在安装时存在重大安全缺陷，是导致小樱死亡的主要原因；家长疏于监管，应承担这次事故的次要责任。游乐设备公司不服，上诉至上海市第一中级人民法院。

法院调查发现，涉案荡椅的底部和地面之间距离只有94毫米，远低于强制性国家标准的400毫米；相关规定要求类似荡椅类设备单侧摇摆幅度不可超过45度，但涉案荡椅的摇摆幅度并不受限。

法院认为，游乐设备公司是该荡椅的销售商和安装商，荡椅未达到强制性国家标准，存在重大安全缺陷，是致使小樱死亡的主要原因，游乐设备公司理应对此承担责任。同时，小樱与同伴都是限制民事行为能力人，小樱的家长在事发时未能尽到合理且必要的看护和监管职责，与小樱的死亡后果之间存在因果关系，应承担相应责任。

结合各方的过错程度、对损害后果发生的原因力等因素，法院酌情确定由游乐设备公司对小樱家长的合理损失承担60%的赔偿责任，小樱家长自担40%的责任。而居委会、物业和街道等主体，在本次事故中并不存在过错，因此无需承担赔偿责任。

上海市第一中级人民法院民事审判庭副庭长卢颖表示，游乐设备的生产与安装应严格符合强制性国家标准要求；儿童玩耍时家长应肩负起监管责任，履行注意义务，谨防此类伤害事件的发生。

《 人民日报 》（ 2025年01月22日 11 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

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