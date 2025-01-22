黄 超

中共中央、国务院近日印发的《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》（以下简称《纲要》），是党中央、国务院颁布实施的教育事业发展纲领性文件，是首个以教育强国为主题、以全面服务中国式现代化建设为重要任务的国家行动计划。

教育兴则国家兴，教育强则国家强。从党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持把教育作为国之大计、党之大计，作出加快教育现代化、建设教育强国的重大决策，到党的十九大提出建设教育强国的重大命题，再到党的二十大明确到2035年建成教育强国的战略目标，教育的基础性、先导性、全局性地位和作用愈发凸显。加快教育强国建设，下好实现中华民族伟大复兴的重要先手棋，已凝聚高度共识与行动合力。

培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题，也是建设教育强国的核心课题。伴随《纲要》实施，各级各类学校必将进一步成为铸魂育人的重要阵地，为培养担当民族复兴大任的时代新人奠定坚实基础。

建设教育强国要努力办好人民满意的教育。健全与人口变化相适应的基础教育资源统筹调配机制，深入实施基础教育扩优提质工程，探索逐步扩大免费教育范围……通过一系列优化教育优质资源配置的举措，《纲要》坚守人民至上理念，切实回应了人民群众对更公平更高质量教育的新期待。

作为国之大计、党之大计，教育之“大”在于其鲜明的战略属性。进入新时代，立足“两个大局”，着眼强国建设、民族复兴的历史进程，教育的战略定位被提升到前所未有的高度。《纲要》以前瞻性部署，将教育强国建设纳入国家整体发展战略之中，为完善拔尖创新人才发现和培养机制、培育壮大国家战略科技力量、以教育数字化开辟发展新赛道等制定时间表、路线图，体现了全面推进教育科技人才一体统筹发展、提升国家创新体系整体效能的顶层设计和以教育之强夯实国家富强之基的战略定位。

从教育大国到教育强国是一个系统性跃升和质变，必须以改革创新为动力。《纲要》提出“两步走”的战略安排：到2027年，教育强国建设取得重要阶段性成效；到2035年，建成教育强国。任务艰巨、时不我待，需要各级党委和政府切实担起教育强国建设的政治责任，增强加快建设教育强国的责任感、使命感、紧迫感，更需要守正创新，增强敢创新、勇攻坚的锐气胆识。

建成教育强国是近代以来中华民族梦寐以求的美好愿望。今天，我们比历史上任何时期都更有信心、更有能力、更有底气完成这一重大历史使命。让我们聚共识、促落实，在教育“由大到强”的道路上阔步前行，用行动回答好“强国建设、教育何为”的时代课题。

《 人民日报 》（ 2025年01月22日 07 版）

(责编：李依环、郝孟佳)