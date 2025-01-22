本报电（记者朱金宜）近日，中国气象局与文化和旅游部联合推出10条全国冰雪旅游路线和26个“今冬避寒康养好去处”，为游客冬游提供更多选择。

10条全国冰雪旅游路线涵盖南北、贯通东西，分别为“北疆风情·梦幻雪都”“筑梦亚冬会·北国好风光”“林海雪原·极寒挑战”“冰雪穿越·冷极探险”“长白粉雪·雾凇奇缘”“欢乐冰雪·温情之旅”“冬奥之城·滑雪嬉冰”“齐鲁冰雪休闲之旅”“冰雪温泉·探秘秦岭”“冰川秘境·雪山奇观”。26个“今冬避寒康养好去处”包括云南普洱、四川攀枝花、广东茂名、广西北海、海南乐东、福建厦门等地。

据了解，中国气象局依托全国气象观测站历史监测资料，分析气温、降雪、积雪、相对湿度、风速、日照时数等15项冰雪资源相关指标，兼顾交通便利性和区域平衡性，最终确定10条全国冰雪旅游路线。同时，结合逐月无冬日数、气候舒适天数等气候康养资源评价指标和各地生态环境康养属性、旅游特色等因素，重点筛选出26地成为今年1至2月的避寒康养好去处。

国家气候中心气候服务室副主任李修仓介绍，进入初选的节点城市或区域均具备降雪量丰富、积雪期长、积雪深度厚、适宜滑雪日数和适宜风日数多等特点，同时所有路线都有多样化的冰雪旅游景点和成熟的冰雪运动场地及设施。

中国气象局公共气象服务中心旅游气象专家王秀荣介绍，总体来看，冬季全国避寒气候资源主要分布在江南东南部、华南和西南地区南部，包括福建、广东、广西、云南南部、四川南部及海南。其中海南有8地入选，展现出当地独特的气候与自然环境优势、完善的康养与医疗设施、齐全的生活配套设施、丰富的特色文化与活动体验等特点。

目前，10条全国冰雪旅游路线和26个“今冬避寒康养好去处”涉及的地方均已推出丰富的文旅消费优惠措施和特色文旅活动。游客在体验冰雪激情、享受温暖与美好的同时，还可享受旅游消费优惠，参与音乐节、灯光秀、烟花秀、篝火晚会、庙会、美食、温泉、冬捕等丰富多彩的特色活动。

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