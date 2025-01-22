原标题：“竞赛驱动”培养新工科人才

图为福州大学无人智驾团队夺冠。 受访单位供图

日前，在中国大学生电动方程式和无人驾驶方程式汽车大赛2024赛季中，福州大学无人智驾团队夺得全国冠军。

中国大学生电动方程式和无人驾驶方程式汽车大赛，是国内汽车行业公认的顶尖人才选拔和储备平台。福州大学无人智驾团队从117支高校车队中脱颖而出，得益于该校推行的“预研发”人才培养模式。该模式通过“竞赛驱动”等策略，构建多学科交叉融合的人才培养体系。

福州大学机械工程及自动化学院院长钟舜聪介绍，这一模式围绕科技前沿、国家重大需求和福建重点产业链需求，打破学科门类之间的界限和壁垒，注重吸取来自科教平台项目研发的实践经验。学院以中国大学生方程式汽车大赛训练为契机，组建无人智驾团队，以机械专业为主体，吸纳理工经管等专业的本科生、硕士生和博士生共同参与，打造多学科交叉融合创新实践平台，培养复合型拔尖创新人才。

“赛车研发过程中，面临最大的挑战是路径规划算法与传感器融合系统的精准调试。”团队初创指导老师彭育辉告诉记者，从最初的概念设计，到后期的实车组装，再到算法调试，该团队充分汇集来自不同学科的智慧，使用了目标检测神经网络模型、深度学习推理库等交叉学科技术，使得赛车在感知、建图和轨迹规划层面都有了更加卓越的表现。

“根据这次比赛的反馈信息，我们进一步完善了智能算法，并在不同的天气、光线条件与路面坡度条件下进行测试，集成了丰富的实时环境感知数据。”福州大学教授林歆悠介绍，经过优化，智能算法在减少3%至5%的算力消耗的同时，轨迹的平滑度和控制的精确度提升了26%至30%，实现了精准的路径规划和良好的智驾性能。

作为汽车产业与新一代信息技术深度融合的产物，无人智驾通过自主控制系统和车载传感器、人工智能、大数据等技术的应用，实现汽车的自动驾驶功能，已成为推动新型工业化进程和培育新质生产力的关键领域。

当前，无人驾驶技术的蓬勃发展正推动汽车、物流等产业的转型升级。“这些在大赛应用中得到验证的技术成果，使我们未来的研究方向更加清晰，并有望应用于矿区特种无人作业工程车、园区内无人驾驶配送车等领域。”林歆悠说。

“学生的成长、成才和成功，不仅是对我们新工科人才培养成果的充分肯定，也是‘竞赛育人’等教育教学改革成效的重要检验。”福州大学机械工程及自动化学院教学工作负责人陈剑雄说。据了解，福州大学无人智驾团队的历届参赛选手均升学至国内知名高校或入职国内外知名汽车企业，本届参赛团队队长曹东旭也拿到了蔚来车企的面试直通卡。

“结合卓越工程师的培养目标，学院一直在加强无人智驾团队建设的顶层设计，深化人才培养模式改革。”福州大学机械工程及自动化学院党委书记叶青说，“党建+教学科研实践”模式有力推动了创新型人才培养，增强了原创性科学技术研究的组织力，推动学院产出一批重大科技成果，更好服务高水平科技自立自强。

福州大学教务处处长于岩表示，作为以理工科为特色的国家“双一流”建设高校，学校始终将拔尖创新人才培养作为检验新工科办学成效的关键指标，围绕福建省“四大经济”和产业新体系的要求，积极推动产科教深度融合，助力福建省打造科技创新高地。（通讯员 王煜东 记者 谢开飞）

(责编：郝孟佳、李昉)