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新发现或能预警早产风险

2025年01月22日08:45 | 来源：科技日报
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原标题：新发现或能预警早产风险

美国加州大学旧金山分校团队发现，小鼠体内存在一种分子计时器，在怀孕最初几天就会被激活，并影响小鼠的分娩时间。如果相同的一组分子在人类妊娠中所起的重要作用也被证实，未来将有助于识别有早产风险的女性，并采取干预措施。相关论文21日发表在《细胞》杂志上。

人类正常妊娠周期在38至42周之间，而所有分娩中有10%为早产儿，即妊娠期不足37周，这会使婴儿面临一系列并发症风险。

团队此次关注到一种名为KDM6B的蛋白质，其能调节基因活性。KDM6B通过从组蛋白上去除甲基化学基团而发挥作用。

KDM6B在妊娠最初几天就会调节成纤维细胞，影响妊娠时间长短。小鼠实验显示，在受孕后不久，子宫成纤维细胞中某些基因附近的组蛋白上会出现更多的甲基团。这些基因会保持非活性状态，从而使子宫能够支持妊娠。

在妊娠期间，这些组蛋白上的甲基化水平会以缓慢而稳定的方式逐渐降低，最终达到足够低的水平，从而激活附近的与分娩等妊娠事件相关的基因。这种无需KDM6B参与的甲基化水平降低过程，起到了计时器的作用。

当团队阻断KDM6B时，小鼠的妊娠期变得更长，且幼崽的出生时间晚于往常。团队猜测，一些女性在开始妊娠时组蛋白甲基化水平就低于正常水平，这可能导致甲基化水平迅速降低，从而过早地激活与分娩相关的基因。（记者张佳欣）

(责编：郝孟佳、李昉)

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