原标题：仿昆虫微型机器人飞行长达15分钟

美国麻省理工学院科学家受昆虫启发，成功研制出一款邮票大小的飞行机器人。这款机器人能在空中飞行15分钟，超过以往所有昆虫大小飞行机器人的飞行时长。而且，其拥有极佳的灵活性，能表演翻滚等特技动作，可用于植物授粉或检查人类无法探及的飞机部件等工作。相关论文发表于最新一期《科学·机器人》杂志。

为使微型飞行机器人灵活机动，必须使其身形轻盈敏捷，同时能承受巨大的外力。因为这种力会使大多数微型机器人飞行约20秒后就解体，导致科学家很难收集足够多的数据，来正确校准并测试机器人的飞行能力。

麻省理工学院科学家开发的新款昆虫飞行机器人，不仅能够在空中盘旋15分钟，还能执行向前（后）翻滚等特技动作。

新研究采用了传统飞行机器人的设计方案，但机器人很多部位由关节相连，大幅提升了其灵活性和弹性。同时，这种设计使关节的受力仅为原来的百分之一。研究团队还使用类似肌肉的软执行器来驱动翅膀，而非像传统飞行机器人那样使用标准的电动机。（记者刘霞）

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