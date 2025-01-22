打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

仿昆虫微型机器人飞行长达15分钟

2025年01月22日08:41 | 来源：科技日报
小字号

原标题：仿昆虫微型机器人飞行长达15分钟

美国麻省理工学院科学家受昆虫启发，成功研制出一款邮票大小的飞行机器人。这款机器人能在空中飞行15分钟，超过以往所有昆虫大小飞行机器人的飞行时长。而且，其拥有极佳的灵活性，能表演翻滚等特技动作，可用于植物授粉或检查人类无法探及的飞机部件等工作。相关论文发表于最新一期《科学·机器人》杂志。

为使微型飞行机器人灵活机动，必须使其身形轻盈敏捷，同时能承受巨大的外力。因为这种力会使大多数微型机器人飞行约20秒后就解体，导致科学家很难收集足够多的数据，来正确校准并测试机器人的飞行能力。

麻省理工学院科学家开发的新款昆虫飞行机器人，不仅能够在空中盘旋15分钟，还能执行向前（后）翻滚等特技动作。

新研究采用了传统飞行机器人的设计方案，但机器人很多部位由关节相连，大幅提升了其灵活性和弹性。同时，这种设计使关节的受力仅为原来的百分之一。研究团队还使用类似肌肉的软执行器来驱动翅膀，而非像传统飞行机器人那样使用标准的电动机。（记者刘霞）

(责编：郝孟佳、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部